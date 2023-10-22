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مباشر تدشن صندوق استثمار ولادنا الخيري بحجم مستهدف 30 مليون جنيه

10/22/2023 4:17:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلقت شركة مباشر إنترناشيونال صندوق الاستثمار“ولادنا الخيري” بحجم مستهدف 30 مليون جنيه، بقيمة أسمية 10 جنيه للوثيقة، بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، نشرة الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري.

وتبلغ قيمة رأسمال الصندوق في المرحلة الأولى 20 مليون جنيه، ومن المستهدف الوصول بحجم الصندوق من خلال حملة وثائق الاستثمار إلى مليار جنيه باستقطاب الراغبين في الاستثمار في الخير من خلال إتاحة شراء وثائقه يومياً من فروع البنوك المتعاقد عليها.

وسيتم إصدار للمؤسسين وثائق بعدد 2 مليون وثيقة، وتُطرح باقي الوثائق، ويُعد الصندوق هو رابع صندوق استثمار خيري تشهده مصر.

ويجوز تلقي اكتتابات تفوق المبلغ المستهدف، ومن المقرر طرح وثائق الصندوق للاكتتاب خلال الفترة من 22 أكتوبر الجاري وتستمر لمدة شهر حتى 21 نوفمبر المقبل.

وسيتم الاكتتاب في وثائق الصندوق من خلال فروع بنك ناصر، بنك القاهرة وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

ويهدف الصندوق إلى استثمار أمواله والصرف من عائدها على دعم ورعاية وتحسين الظروف المعيشية للطفل المصري من الشرائح الأكثر احتياجًا.

ويأتى ذلك من خلال تمويل مبادرات وبرامج من بينها كمثال وليس الحصر: (التغذية المدرسية، توفير ملابس ملائمة وزي مدرسي، توفير حقائب وأدوات مدرسية، توفير وسائل طبية مساعدة لضعاف السمع والبصر، توفير أدوية للحالات المزمنة والعمليات الجراحية للحالات الحرجة وغيرها من احتياجات الطفل المصري للأسر غير القادرة).

يُشار إلى أن صندوق استثمار خيري“ولادنا” يشارك في تأسيسه عدد من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومن بينهم بنك الطعام وبنك الكساء وبي تك ومؤسسة غبور وبنك ناصر الاجتماعي.

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