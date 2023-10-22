مباشر تدشن صندوق استثمار ولادنا الخيري بحجم مستهدف 30 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت شركة مباشر إنترناشيونال صندوق الاستثمار“ولادنا الخيري” بحجم مستهدف 30 مليون جنيه، بقيمة أسمية 10 جنيه للوثيقة، بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، نشرة الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري.
وتبلغ قيمة رأسمال الصندوق في المرحلة الأولى 20 مليون جنيه، ومن المستهدف الوصول بحجم الصندوق من خلال حملة وثائق الاستثمار إلى مليار جنيه باستقطاب الراغبين في الاستثمار في الخير من خلال إتاحة شراء وثائقه يومياً من فروع البنوك المتعاقد عليها.
وسيتم إصدار للمؤسسين وثائق بعدد 2 مليون وثيقة، وتُطرح باقي الوثائق، ويُعد الصندوق هو رابع صندوق استثمار خيري تشهده مصر.
ويجوز تلقي اكتتابات تفوق المبلغ المستهدف، ومن المقرر طرح وثائق الصندوق للاكتتاب خلال الفترة من 22 أكتوبر الجاري وتستمر لمدة شهر حتى 21 نوفمبر المقبل.
وسيتم الاكتتاب في وثائق الصندوق من خلال فروع بنك ناصر، بنك القاهرة وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.
ويهدف الصندوق إلى استثمار أمواله والصرف من عائدها على دعم ورعاية وتحسين الظروف المعيشية للطفل المصري من الشرائح الأكثر احتياجًا.
ويأتى ذلك من خلال تمويل مبادرات وبرامج من بينها كمثال وليس الحصر: (التغذية المدرسية، توفير ملابس ملائمة وزي مدرسي، توفير حقائب وأدوات مدرسية، توفير وسائل طبية مساعدة لضعاف السمع والبصر، توفير أدوية للحالات المزمنة والعمليات الجراحية للحالات الحرجة وغيرها من احتياجات الطفل المصري للأسر غير القادرة).
يُشار إلى أن صندوق استثمار خيري“ولادنا” يشارك في تأسيسه عدد من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومن بينهم بنك الطعام وبنك الكساء وبي تك ومؤسسة غبور وبنك ناصر الاجتماعي.
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