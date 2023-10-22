اليوم.. فتح سوق الصفقات لشراء أسهم متضرري شطب دلتا للإنشاء

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت إدارة البورصة، موعد فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) على أسهم شركة“دلتا للإنشاء والتعمير”؛ تنفيذاً لقرار الشطب الاختياري.

وسيتم فتح سوق الصفقات الخاصة بداية من جلسة تداول اليوم 22 أكتوبر وحتى نهاية جلسة تداول 2 نوفمبر المقبل، لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 18.5 جنيه للسهم..

وقالت البورصة، إن على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 2 نوفمبر المقبل، على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وكانت تلقت إدارة البورصة، طلب الشطب الاختياري من الممثل القانوني لشركة :دلتا للإنشاء والتعمير” لعدد 23.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة.

وقالت البورصة إنه جاري استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عمليات شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين.

وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير، على الشطب الاختياري من البورصة المصرية.

واعتمدت العمومية فتح حساب خاص بالشطب الاختياري لأسهم الشركة لتكويده في البورصة المصرية.

كما وافقت العمومية على شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضريين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب بسعر 18.5 جنيه للسهم.

بينما قررت العمومية أنه في حال عدم تمكن الشركة من إنهاء إجراءات الشطب الاختياري خلال 3 أشهر فيتم شطب قيد أسهم الشركة من البورصة وشراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضريين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب بالقيمة العادلة للسهم التي يحددها مستشار مالي مستقل.

وكانت اعتمدت الجمعية التقييم المقدم من شركة فينبي للاستشارات المالية -المستشار المالي المستقل- بشأن القيمة الاستبدالية للأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض- المباني- مرافق رئيسية وشبكات) والمملوكة لشركة دلتا للتنمية الزراعية لعدد 233 فدان و22 قيراط و11 سهم بمدينة سيوه بمحافظة مرسى مطروح.

وتم تقييم قطعة الأرض باحمالي المساحة بنحو 70.19 مليون جنيه وكذلك المباني والإنشاءات باجمالي قيمة تقديرية 7.39 مليون جنيه وكذلك مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية 3.84 مليون جنيه وبناء على ما سبق تكون صافي القيمة البيعية 81.43 مليون جنيه.

وكان قرر مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير، السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة.

وسيتم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على الشطب الاختياري وفتح حساب أسهم الشطب ليتم تكويده بالبورصة وشراء أسهم المعترضين والمتضررين ومن بينهم الدائنين المرتهنين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير، مقترح مشروع توزيع الأرباح عن الربع الأول من العام الجاري البالغ 3 جنيهات للسهم، لعرضه على الجمعية العامة للشركة.

وأوضحت الشركة، أن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 3 جنيه للسهم، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة.

كما وافق المجلس على اعتماد التقييم المقدم من شركة فينبي للاستشارات المالية -المستشار المالي المستقل- بشأن القيمة الاستبدالية للأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض- المباني- مرافق رئيسية وشبكات) والمملوكة لشركة دلتا للتنمية الزراعية لعدد 233 فدان و22 قيراط و11 سهم بمدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح.

وتم تقييم قطعة الأرض باحمالي المساحة بنحو 70.19 مليون جنيه، وكذلك المباني والإنشاءات باجمالي قيمة تقديرية 7.39 مليون جنيه، وكذلك مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية 3.84 مليون جنيه.

وبناء على ما سبق تكون صافي القيمة البيعية 81.43 مليون جنيه، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة.