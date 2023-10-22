اليوم.. فتح سوق الصفقات لشراء أسهم متضرري شطب دلتا للإنشاء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت إدارة البورصة، موعد فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) على أسهم شركة“دلتا للإنشاء والتعمير”؛ تنفيذاً لقرار الشطب الاختياري.
وسيتم فتح سوق الصفقات الخاصة بداية من جلسة تداول اليوم 22 أكتوبر وحتى نهاية جلسة تداول 2 نوفمبر المقبل، لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 18.5 جنيه للسهم..
وقالت البورصة، إن على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 2 نوفمبر المقبل، على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.
وكانت تلقت إدارة البورصة، طلب الشطب الاختياري من الممثل القانوني لشركة :دلتا للإنشاء والتعمير” لعدد 23.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة.
وقالت البورصة إنه جاري استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عمليات شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير، على الشطب الاختياري من البورصة المصرية.
واعتمدت العمومية فتح حساب خاص بالشطب الاختياري لأسهم الشركة لتكويده في البورصة المصرية.
كما وافقت العمومية على شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضريين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب بسعر 18.5 جنيه للسهم.
بينما قررت العمومية أنه في حال عدم تمكن الشركة من إنهاء إجراءات الشطب الاختياري خلال 3 أشهر فيتم شطب قيد أسهم الشركة من البورصة وشراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضريين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب بالقيمة العادلة للسهم التي يحددها مستشار مالي مستقل.
وكانت اعتمدت الجمعية التقييم المقدم من شركة فينبي للاستشارات المالية -المستشار المالي المستقل- بشأن القيمة الاستبدالية للأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض- المباني- مرافق رئيسية وشبكات) والمملوكة لشركة دلتا للتنمية الزراعية لعدد 233 فدان و22 قيراط و11 سهم بمدينة سيوه بمحافظة مرسى مطروح.
وتم تقييم قطعة الأرض باحمالي المساحة بنحو 70.19 مليون جنيه وكذلك المباني والإنشاءات باجمالي قيمة تقديرية 7.39 مليون جنيه وكذلك مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية 3.84 مليون جنيه وبناء على ما سبق تكون صافي القيمة البيعية 81.43 مليون جنيه.
وكان قرر مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير، السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة.
وسيتم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على الشطب الاختياري وفتح حساب أسهم الشطب ليتم تكويده بالبورصة وشراء أسهم المعترضين والمتضررين ومن بينهم الدائنين المرتهنين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير، مقترح مشروع توزيع الأرباح عن الربع الأول من العام الجاري البالغ 3 جنيهات للسهم، لعرضه على الجمعية العامة للشركة.
وأوضحت الشركة، أن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 3 جنيه للسهم، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة.
كما وافق المجلس على اعتماد التقييم المقدم من شركة فينبي للاستشارات المالية -المستشار المالي المستقل- بشأن القيمة الاستبدالية للأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض- المباني- مرافق رئيسية وشبكات) والمملوكة لشركة دلتا للتنمية الزراعية لعدد 233 فدان و22 قيراط و11 سهم بمدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح.
وتم تقييم قطعة الأرض باحمالي المساحة بنحو 70.19 مليون جنيه، وكذلك المباني والإنشاءات باجمالي قيمة تقديرية 7.39 مليون جنيه، وكذلك مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية 3.84 مليون جنيه.
وبناء على ما سبق تكون صافي القيمة البيعية 81.43 مليون جنيه، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة.
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