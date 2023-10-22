اليوم.. نهاية حق توزيع 80 قرشًا لسهم الدلتا للتأمين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة الدلتا للتأمين بقيمة 80 قرشًا للسهم باغلاق جلسة اليوم 22 أكتوبر.
وتقرر توزيع كوبون الدلتا للتأمين بواقع 0.80 جنيه للسهم الواحد على قسطين، الأول قيمته 0.20 جنيه ويتم صرفه اعتبارًا من 25 أكتوبر الجاري، والقسط الثاني قيمته 0.60 جنيه ويتم صرفه في 24 يناير المقبل.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للتأمين، تعديل مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح العام المالي الماضي ليصبح نصيب التوزيع النقدي للمساهمين 8 مليون جنيه بكوبون قدره 80 قرشًا للسهم.
وسيتم توزيع الكوبون على قسطين الأول خلال شهر من تاريخ انعقاد العمومية بقيمة 20 قرشًا للسهم والثاني بقيمة 60 قرشًا بنهاية شهر يناير 2024.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.
كما وافقت العمومية على زيادة رأسمال المرخص به للشركة من 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
وقررت كذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 475 مليون جنيه بزيادة قدرها 75 مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية من الاحتياطي متضمنة توزيعات العام المالي الماضي بواقع 0.1875 سهم لكل سهم.
ارتفعت أرباح شركة الدلتا للتأمين بنسبة 61.5% خلال العام المالي الماضي، لتصل 380.29 مليون جنيه، مقارنة بربح 235.4 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت الإيرادات خلال العام المالي الماضي لتصل 494 مليون جنيه، مقابل 289.6 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وكانت كشفت شركة“الدلتا للتأمين” عن استمرار هانى يوسف مرسى عزام كممثل عن الشركة القابضة المصرية الكويتية بمجلس الادارة.
وقررت لجنة القيد بالبورصة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة الدلتا للتأمين من 500 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه.
وتقرر كذلك قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للدلتا للتأمين من 350 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه بإصدار عدد 12.5 مليون بقيمة اسمية و قدرها 4 جنيه للسهم ، (بواقع 0.1428571429 مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة).
والزيادة تمويلاً من الأرباح المرحلة و أرباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.
اعتمدت شركة الدلتا للتأمين، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل.
وتستهدف الشركة تحقيق فائض من النشاط التأميني 279.05 مليون جنيه خلال العام المالي (2023-2024).
كما تستهدف الشركة تسجيل إيرادات 860.4 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد.
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