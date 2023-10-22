قروض الصين المقومة باليوان ترتفع إلى 2.75 تريليون دولار بأول 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت قروض الصين المقومة باليوان إلى 19.75 تريليون يوان (نحو 2.75 تريليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 1.58 تريليون يوان على أساس سنوي.

وبحلول نهاية شهر سبتمبر الماضي، توسع رصيد القروض المتوسطة والطويلة الأجل التي دعمت قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 38.2% على أساس سنوي، في حين ارتفع رصيد القروض لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة بنسبة 22.6% على أساس سنوي.

وذكر تقرير صدر عن مجلس الدولة الصيني، أن النظام المالي الصيني سيواصل تحسين قدرته على خدمة الاقتصاد الحقيقي.

وأشار التقرير، إلى أن النظام المالي الصيني نفّذ بشكل دقيق وفعّال سياسة نقدية حكيمة منذ الربع الرابع من عام 2022، وقدّم دعماً أقوى للاقتصاد الحقيقي، وضمِنَ التشغيل السلس للسوق المالية في البلاد.

وأشار إلى أن النظام المالي الصيني سيسعى إلى تحفيز محركات نمو جديدة، وتوفير دعم تمويلي مستقر لطلب المستهلكين مثل الاستهلاك بالجملة واستهلاك الخدمة، وتعزيز الخدمات المالية للشركات الخاصة.

كما سيتم بذل المزيد من الجهود لزيادة العرض المالي في مجالات رئيسية مثل التصنيع المتقدم والصناعات الاستراتيجية الناشئة ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا، لتسريع تطوير نظام صناعي حديث.

وأضاف التقرير أن النظام المالي سيدعم أيضاً البنية التحتية وبناء المشاريع الهامة، كما سيزيد من دعم الشركات العقارية لضمان تسليم المشاريع السكنية.