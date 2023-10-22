الملياردير دراهي يسعى لبيع SFR للاتصالات إلى شركتين فرنسيتين

MENAFN - Al-Borsa News) تواصل الملياردير باتريك دراهي مع شركتي الاتصالات الفرنسيتين المنافستين“بويغ” (Bouygues) و”فري” (Free) عبر أحد المصرفيين، لجس نبضهما بشأن صفقة استحواذ محتملة على شركة الاتصالات التابعة له“إس إف آر” (SFR)، والتي ستعزز قطاع الهاتف المحمول في فرنسا، حسبما ذكرت صحيفة“لا تريبيون”.

قالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص لم تسمّهم، إن أياً من الشركتين لم تبدِ أي اهتمام بالعرض الذي قُدّم من خلال المصرفي فينسنت لو ستراديك من شركة“لازارد” (Lazard). وأضافت أن كلاً من“بويغ”، وخافيير نيل مالك شركة“فري”، والمصرفي، رفضوا التعليق على الخبر.

لم يتسنّ الوصول على الفور إلى متحدثين باسم الشركتين ولا إلى لو ستراديك، للتعليق على الأمر.

كان دراهي واجه في الأشهر الأخيرة عدداً من التقلبات، حيث خضع لتحقيق جنائي في البرتغال في شبهة فساد وغسل أموال واحتيال ضريبي في شركة“ألتيس” (Altice). وقد أدى ذلك إلى إلقاء القبض على أرماندو بيريرا، وهو الذراع اليمنى للملياردير، وإيقاف رؤساء تنفيذيين وموردين في فرنسا والبرتغال والولايات المتحدة.

يأتي التحقيق في الوقت الذي طرح فيه دراهي حصصاً كبيرة من إمبراطورية شركة“ألتيس” للبيع، في الوقت الذي تكافح فيه الشركة لتمويل ديون بقيمة 60 مليار دولار تراكمت على مدى سنوات من عمليات الاستحواذ.

قال إنه يفضل بيع حصص في شركات تابعة لـ”ألتيس” في أوروبا إلى مستثمري أسهم خاصة، بدلاً من شركاء في القطاع أو مستثمرين استراتيجيين.

يعد خافيير نيل مؤسس ومالك شركة“إلياد” (Iliad SA)، وهي شركة اتصالات فرنسية تدير شركة خدمات الهاتف المحمول“فري”.

اقتصاد الشرق