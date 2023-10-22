المشتريات المحلية تدفع البورصة للارتفاع 0.73% في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة أول الأسبوع، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صعودًا بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 21775 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 3966 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.98% ليصل إلي مستوى 6004 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.52% ليصل لمستوى 26607 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 38.2 مليون جنيه، من خلال تداول 6.3 مليون سهم، بتنفيذ 2.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 142 شركة مقيدة، ارتفع منها 17 سهمًا، وتراجع 4 سهم، في حين لم تتغير أسعار 121 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.47 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 578.4 الف جنيه و273.5 الف جنيه، فيما حقق المصريين صافي شراء بقيمة 851.9 ألف جنيه على التوالى.
كتبت: إشراق صلاح الدين
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