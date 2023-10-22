المشتريات المحلية تدفع البورصة للارتفاع 0.73% في المستهل

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة أول الأسبوع، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صعودًا بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 21775 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 3966 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.98% ليصل إلي مستوى 6004 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.52% ليصل لمستوى 26607 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 38.2 مليون جنيه، من خلال تداول 6.3 مليون سهم، بتنفيذ 2.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 142 شركة مقيدة، ارتفع منها 17 سهمًا، وتراجع 4 سهم، في حين لم تتغير أسعار 121 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.47 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 578.4 الف جنيه و273.5 الف جنيه، فيما حقق المصريين صافي شراء بقيمة 851.9 ألف جنيه على التوالى.

كتبت: إشراق صلاح الدين