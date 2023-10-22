Sunday, 22 October 2023 01:12 GMT

المشتريات المحلية تدفع البورصة للارتفاع 0.73% في المستهل

10/22/2023 4:17:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة أول الأسبوع، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صعودًا بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 21775 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 3966 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.98% ليصل إلي مستوى 6004 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.52% ليصل لمستوى 26607 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 38.2 مليون جنيه، من خلال تداول 6.3 مليون سهم، بتنفيذ 2.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 142 شركة مقيدة، ارتفع منها 17 سهمًا، وتراجع 4 سهم، في حين لم تتغير أسعار 121 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.47 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 578.4 الف جنيه و273.5 الف جنيه، فيما حقق المصريين صافي شراء بقيمة 851.9 ألف جنيه على التوالى.

كتبت: إشراق صلاح الدين

MENAFN22102023000202011048ID1107282167

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث