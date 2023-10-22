الاتحاد الأوروبي يبحث تمديد سقف أسعار الغاز بعد توترات الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يبحث الاتحاد الأوروبي، إمكانية تمديد سقف الأسعار الطارئ على الغاز وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط الأنابيب في البلطيق إلى ارتفاع الأسعار في الشتاء.
وفي ديسمبر العام الماضي، اتفق وزراء الطاقة بدول أوروبا على تحديد سقف الغاز عند 180 يورو لكل ميجاوات ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في فبراير.
ووفقاً لعرض تقديمي أرسل إلى دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ونلقته سي إن بي سي ، أعلنت المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد مؤشر على وجود آثار سلبية منذ دخول تلك الآلية حيز التنفيذ وأن أسعار الغاز في الوقت الحالي أقل بنحو 90% من مستويات العام الماضي.
كانت أسعار الغاز وصلت إلى 300 يورو لكل ميجاوات في ذروة أزمة الطاقة في أوروبا والتي نتجت بسبب قطع روسيا الإمدادات إلى القارة العجوز في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها لم تستمر لفترة زمنية مطولة.
وطلبت الوثيقة التي أرسلت إلى المفوضية الأوروبية في عطلة نهاية الأسبوع تمديد القانون الطارئ المنفصل الذي قدم خلال الأزمة والذي سمح للدول الأعضاء بتسريع الترخيص لمزارع الرياح.
أ ش أ
MENAFN22102023000202011048ID1107282166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.