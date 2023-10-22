الاتحاد الأوروبي يبحث تمديد سقف أسعار الغاز بعد توترات الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) يبحث الاتحاد الأوروبي، إمكانية تمديد سقف الأسعار الطارئ على الغاز وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط الأنابيب في البلطيق إلى ارتفاع الأسعار في الشتاء.

وفي ديسمبر العام الماضي، اتفق وزراء الطاقة بدول أوروبا على تحديد سقف ‏الغاز عند 180 يورو لكل ميجاوات ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في فبراير.

ووفقاً لعرض تقديمي أرسل إلى دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ونلقته سي إن بي سي ، أعلنت المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد مؤشر على وجود آثار سلبية منذ دخول تلك الآلية حيز التنفيذ وأن أسعار الغاز في الوقت الحالي أقل بنحو 90% من مستويات العام الماضي.

كانت أسعار الغاز وصلت إلى 300 يورو لكل ميجاوات في ذروة أزمة الطاقة في أوروبا والتي نتجت بسبب قطع روسيا الإمدادات إلى القارة العجوز في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها لم تستمر لفترة زمنية مطولة.

وطلبت الوثيقة التي أرسلت إلى المفوضية الأوروبية في عطلة نهاية الأسبوع تمديد القانون الطارئ المنفصل الذي قدم خلال الأزمة والذي سمح للدول الأعضاء بتسريع الترخيص لمزارع الرياح.

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