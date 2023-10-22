هل تهيمن السيارات الصينية على السوق الروسية؟

MENAFN - Al-Borsa News) نشرت الحكومة الروسية، أمس الجمعة، قائمة بالسيارات المحلية المسموح للمسؤولين الحكوميين بشرائها، وجميعها ماركات روسية أو صينية، ما يسلط الضوء على تغلغل بكين في صناعة السيارات الروسية منذ حرب أوكرانيا.

وبحسب سي إن إن، استحوذت شركات السيارات الصينية على حصة أكبر في السوق الروسية، بعد مغادرة منتجين مثل (رينو) و(نيسان)؛ يأتي عزوف موسكو عن العلامات التجارية الغربية كرد فعل على تجنب الغرب الاستثمار في روسيا.

وذكرت صحيفة (كوميرسانت) أن الكرملين أبلغ المسؤولين المشاركين في الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024 بالتوقف عن استخدام هواتف (آيفون) من شركة (أبل) بسبب مخاوف من أن تكون الأجهزة عرضة لاختراق وكالات المخابرات الغربية.

6 علامات تجارية

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أمس الجمعة“حتى الآن، أنتجت الشركات المحلية بالفعل مجموعة واسعة من النماذج ذات الخصائص التقنية المتنوعة لتلبية احتياجات المسؤولين المختلفة”، مشيرة لوجود ست علامات تجارية تنتج أكثر من 20 طرازاً.

وأضافت أن جميع شركات السيارات ملتزمة بتعزيز معدلات توطين الإنتاج، بناء على اتفاقيات استثمارية خاصة مع الحكومة.

والسيارات الروسية المُدرجة في القائمة هي خمسة طرازات (لادا)، تنتجها أكبر شركة لصناعة السيارات في روسيا (أفتوفاز)، بالإضافة إلى العلامات التجارية يو إيه زيد (UAZ)، وأوروس (Aurus)، وموسكوفيتش (Moskvich)، وإيفولوت (Evolute ) للسيارات الكهربائية.

وتعد سيارة (موسكوفيتش)، وهي سيارة أُعيد إحياؤها من الحقبة السوفيتية، رمزاً لنفوذ الصين المتزايد على صناعة السيارات الروسية، وقالت مصادر لـ(رويترز) إن طراز (موسكوفيتش3) جرى تجميعه في موسكو باستخدام مجموعات جرى شراؤها من شريك صيني.

ومن بين النماذج المدرجة على القائمة الروسية، توجد خمسة نماذج من شركة السيارات الصينية (هافال) التي تنتج السيارات في مصنعها في منطقة تولا، على بعد 200 كيلومتر من موسكو، منذ عام 2019.

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