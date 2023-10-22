أرباح بنك الرياض الفصلية تنمو 14% متجاوزةً التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) حقق“بنك الرياض” السعودي أرباحاً بقيمة 2.09 مليار ريال (557 مليون دولار) خلال الربع الثالث من 2023، بنمو 14.3% على أساس سنوي، متجاوزاً بذلك متوسط التوقعات الذي أشار إلى تحقيقه أرباحاً فصلية بقيمة 1.98 مليار ريال.

قال البنك في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” اليوم الأحد، إن نمو الأرباح جاء بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.8%.

خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري؛ وصلت أرباح البنك إلى 6.09 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 22%، وفق ما أظهرته البيانات المعلنة، التي أشارت إلى أن مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 352.5 مليون ريال، فيما ارتفع 62% خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 1.49 مليار ريال.

اقتصاد الشرق



