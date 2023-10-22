أرباح بنك الرياض الفصلية تنمو 14% متجاوزةً التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حقق“بنك الرياض” السعودي أرباحاً بقيمة 2.09 مليار ريال (557 مليون دولار) خلال الربع الثالث من 2023، بنمو 14.3% على أساس سنوي، متجاوزاً بذلك متوسط التوقعات الذي أشار إلى تحقيقه أرباحاً فصلية بقيمة 1.98 مليار ريال.
قال البنك في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” اليوم الأحد، إن نمو الأرباح جاء بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.8%.
خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري؛ وصلت أرباح البنك إلى 6.09 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 22%، وفق ما أظهرته البيانات المعلنة، التي أشارت إلى أن مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 352.5 مليون ريال، فيما ارتفع 62% خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 1.49 مليار ريال.
اقتصاد الشرق
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