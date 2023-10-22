عمومية النيل للأدوية تُقر توزيع 5 جنيهات للسهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية“النيل”، توزيع كوبون نقدي قدره 5 جنيهات للسهم عن العام المالي الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي (2022- 2023).
ارتفعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 32.9% خلال العام المالي الماضي لتصل 119.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 89.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 1.01 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 876.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024 بصافي ربح مستهدف 158.4 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المالي المقبل بقيمة 1.54 مليار جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
كما تستهدف الشركة ضخ استثمارات خلال العام المالي المقبل بقيمة 242 مليون جنيه تمول عن طريق القروض والتسهيلات البنكية.
وكشف مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، عن ارتفاع أرباحها لتصل 45.4 مليون جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، مقارنة بربح 44.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وارتفعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 11.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 20.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 18.71 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 231.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 207.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكانت ارتفعت أرباح شركة“النيل للأدوية والصناعات الكيماوية” بنسبة 40.1% خلال العام المالي الماضي 2021- 2022، لتصل 90.25 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 64.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة لتصل إلى 885.6 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 755.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المالي المقبل بقيمة 1.13 مليار جنيه.
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