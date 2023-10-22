أرباح العربي الوطني السعودي تفوق التوقعات رغم ارتفاع المخصصات

MENAFN - Al-Borsa News) نمت أرباح“البنك العربي الوطني” السعودي 16.8% في الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي لتبلغ 1.08 مليار ريال (288 مليون دولار)، فيما كان متوسط التوقعات يشير إلى تحقيق البنك أرباحاً بقيمة 959.7 مليون ريال.

قال البنك في إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” اليوم الأحد، إن هذا النمو في الأرباح جاء بدعم من ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 55.5%.

بذلك تكون أرباح البنك الصافية قد ارتفعت خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 37.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.13 مليار ريال، بحسب ما أظهرته البيانات المعلنة.

أشارت البيانات أيضاً إلى أن مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى للبنك، ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 41% على أساس سنوي، لتبلغ 244 مليون ريال، فيما ارتفعت هذه المخصصات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 32.8% إلى 810 ملايين ريال.

اقتصاد الشرق



