أرباح العربي الوطني السعودي تفوق التوقعات رغم ارتفاع المخصصات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نمت أرباح“البنك العربي الوطني” السعودي 16.8% في الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي لتبلغ 1.08 مليار ريال (288 مليون دولار)، فيما كان متوسط التوقعات يشير إلى تحقيق البنك أرباحاً بقيمة 959.7 مليون ريال.
قال البنك في إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” اليوم الأحد، إن هذا النمو في الأرباح جاء بدعم من ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 55.5%.
بذلك تكون أرباح البنك الصافية قد ارتفعت خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 37.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.13 مليار ريال، بحسب ما أظهرته البيانات المعلنة.
أشارت البيانات أيضاً إلى أن مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى للبنك، ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 41% على أساس سنوي، لتبلغ 244 مليون ريال، فيما ارتفعت هذه المخصصات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 32.8% إلى 810 ملايين ريال.
اقتصاد الشرق
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