الطباعة والتغليف تشارك في الملتقى السنوي للصناعة 28 أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، في النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023.

وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة، أن المعرض يعتبر فرصة جيدة جداً لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية، حيث يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض.

ويشارك ممثلي أكثر من 10 شركات بقطاع التغليف والطباعة في اللقاءات الثنائية B2B المرتقبة مع الزوار من الدول المختلفة؛ من أجل التوصل إلى توافقات مشتركة في عدد من الملفات، لعل أبرزها زيادة الصادرات، والتعاون الصناعي، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع.

وأكد تقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية للاشتراك في الحدث الصناعي الأهم من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكن للشركات الأعضاء في الغرفة.

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