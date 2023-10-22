الطباعة والتغليف تشارك في الملتقى السنوي للصناعة 28 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تشارك غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، في النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023.
وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة، أن المعرض يعتبر فرصة جيدة جداً لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية، حيث يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض.
ويشارك ممثلي أكثر من 10 شركات بقطاع التغليف والطباعة في اللقاءات الثنائية B2B المرتقبة مع الزوار من الدول المختلفة؛ من أجل التوصل إلى توافقات مشتركة في عدد من الملفات، لعل أبرزها زيادة الصادرات، والتعاون الصناعي، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع.
وأكد تقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية للاشتراك في الحدث الصناعي الأهم من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكن للشركات الأعضاء في الغرفة.
أ ش أ
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