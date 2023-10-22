الجيش الإسرائيلي: حزب الله يجر لبنان إلى حرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية، محذرا بأن ذلك "سيجر لبنان إلى حرب"، وذلك بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب.
وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس عبر منصة إكس بان "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير".
وفي هذا السياق، أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن وزارة الجيش الإسرائيلية قررت إخلاء 14 مستوطنة إضافية، وتوسيع النطاق إلى 5 كلم من الحدود الشمالية مع لبنان.
ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي ووزارة الجيش أبلغا رؤساء المجالس المحلية بالقرار الذي يشمل المحليات التالية: شانير، دان، بيت هليل، شعار يشوف، غوشيريم، ليمان، ميتزفه، إيلون، غورين، غارنوت هجليل، ابن مناحيم، ساسا، زيبون، وراموت نفتالي.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت وافق منذ يومين على خطة إجلاء مستوطنة كريات شمونة المتاخمة مباشرة للحدود اللبنانية، وهدد حزب الله في لبنان بأنه إذا قرر المشاركة في الحرب "فسيدفع ثمنا باهظا"، وفق تعبيره.
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