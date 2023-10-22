معاريف: إسرائيل لن تؤجل العمليات البرية بسبب الأسرى في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- نفى مصدر عسكري بالجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، وجود نية لدى الحكومة لتأجيل العمليات البرية في قطاع غزة؛ من أجل إفساح المجال للجهود الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية.

وأجرى المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، والمختص بإصدار القرارات النهائية بشن العمليات الإسرائيلية العسكرية الحالية، في الساعات الأخيرة، اجتماعًا لتقييم الموقف الراهن، تطرق للتجهيزات الأخيرة للحرب البرية في القطاع، والاستعدادات الخاصة بالجبهة الشمالية، تحسبًا لاتساع دائرة الحرب مع حزب الله.

وأشارت "معاريف" نقلًا عن المصدر الذي لم تُسمّه، قائلة "إنه على علم بتفاصيل المداولات، إلى أن الضغوط من أجل إرجاء الاقتحام البري لإفساح المجال لإطلاق سراح الأسرى "ليست من بين الاعتبارات الخاصة بمسيرة اتخاذ القرار".

وأضاف المصدر: "لا توجد أدنى علاقة، إن مسألة تأجيل العملية البرية هي مسألة ترجع للاعتبارات الميدانية فقط لا غير، كل الأمور تسير وفق الاعتبارات العملياتية".

وبيَّن أن الحكومة "أخذت على عاتقها تدمير وإبادة البنى التحتية لحماس في قطاع غزة، بدءًا من اغتيال القيادات، مرورًا بتدمير البنى العسكرية، وصولًا إلى تدمير البنى الحكومية للحركة"، مضيفًا: "لن تتوقف إسرائيل سوى بعد تحقيق هدف الحرب".



وأوضح المصدر العسكري أن إسرائيل "تعلم جيدًا أن حزب الله يتطلع لمنعنا من حسم المعركة مع حماس، حقًّا نحن نركز حاليًّا على حماس، لكننا مستعدون جيدًا للجبهة الشمالية أيضًا"، مضيفًا: "التقديرات ترجح أن تبدأ العملية البرية خلال الأيام القليلة المقبلة".



وفيما يتعلق بعمليات دفع سكان شمال القطاع، ولا سيما مدينة غزة، إلى النزوح، قالت الصحيفة، "تقرر تحديد منطقة "المواصي" جنوبي القطاع لاستيعاب النازحين". ولفتت إلى تقديرات منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، غسان عليان (لواء بالجيش) أن قرابة 700 ألف نازح انتقلوا إلى "المواصي"، وبقي في شمال القطاع قرابة 350 ألفًا، في مدينة غزة والبلدة القديمة، وقرابة 80 ألفًا في مخيم "الشاطئ" للاجئين.

وعلَّق المصدر العسكري على تلك النقطة، وأبلغ الصحيفة أن إسرائيل "تواصل مراقبة الجهود الكبيرة التي تبذلها حماس من أجل عرقلة حركة السكان إلى الجنوب؛ لأنها تريد استخدامهم كدروع بشرية خلال الحرب، تقوم حماس بذلك عبر وضع الحواجز وتوجيه التهديدات للسكان"، على حد قوله.



ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الأركان العامة هارتسي هاليفي، من خلال حديثه مع قائد لواء النخبة "غولاني" قوله: "نحن بصدد دخول مهمة عملياتية مهنية؛ بغرض تدمير البنى التحتية لنشطاء حماس، وسنضع في أذهاننا صور ومشاهد أولئك الذين سقطوا يوم السبت قبل أسبوعين"، مستطردًا: "إن غزة معقدة ومكتظة بالسكان".