إي كاردز والبنك العربي يُوقّعان مذكرة تعاون استراتيجية لتطوير الأعمال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > وقّع كل من“البنك العربي” وشركة“إي كاردز” لتكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية التابعة لمجموعة“إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، مذكرة تعاون استراتيجية حول تطوير الأعمال وجهود التسويق والتطبيق الفعّال لدمج التكنولوجيا والحلول الرقمية المشتركة.

وتشمل الاتفاقية مجموعة من الخدمات والحلول المشتركة التي يبحث الطرفان إمكانية تقديمها داخل السوق المصري، ومن بين تلك المقترحات تقديم“البنك العربي” لخدمات رعاية رقم التعريف المصرفي لإصدار بطاقات مسبقة الدفع، حيث إن“البنك العربي” عضو معتمد في برنامج بطاقات MasterCard/Visa مصر.

وأعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة“إي فاينانس”، عن ثقته في مواصلة تطوير التعاون المشترك بين كل من البنك العربي وشركة“إي كاردز” في ضوء تنفيذ مستهدفات مذكرة التعاون والعمل على ابتكار المزيد من الخدمات والحلول المشتركة التي سينفرد بتقديمها الطرفان للسوق المصري.

ومن جانبه قال أحمد إسماعيل مدير منطقة وفروع البنك العربي – مصر، إن التعاون مع مجموعة“إي فاينانس” وشركة“إي كاردز” التابعة لها، سوف يسفر عن تقديم المزيد من الخدمات المتميزة لكافة شرائح العملاء داخل السوق المصري في ضوء ما تتميز به جميع الأطراف من قوة وريادة وتطور هائل لمختلف خدماتها وقدراتها على مدار سنوات طويلة من التفوق والعمل الدؤوب.

ويأتي التعاون ضمن استراتيجية البنك في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية واستقطاب شرائح جديدة للجهاز المصرفي تحقيقا لمفهوم الشمول المالي والاعتماد على تنفيذ معاملات العملاء اليومية من خلال خدمات البنك المصرفية والمدفوعات الرقمية بطريقة سريعة وآمنه.

وأكدت نشوى كامل الرئيس التنفيذي لشركة“إي كاردز”، إن التعاون المرتقب مع البنك العربي سوف يحقق مجموعة كبيرة من القيم المضافة لجميع الأطراف والعملاء على حد سواء، كما سوف تشهد الفترة المقبلة تطورات غير مسبوقة على صعيد كافة الخدمات المقدمة من شركة“إي كاردز” داخل السوق المصري بما فيها تطوير الخدمات القائمة وابتكار خدمات الجديدة.