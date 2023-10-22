اليوم.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن في مدينة العبور - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ اليوم الأحد، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة A بالحي الثامن ومنطقة 5 بالحي الخامس، والمخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمدينة في مواعيد محددة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم 18 قطعة أرض بالمنطقة 5 بالحي الخامس، اليوم الأحد 22/10/2023.

والقطع من 76 : 88، بالمنطقة رقم A بالحي الثامن، يوم الإثنين 23/10/2023.

وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 25 و26/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه يتم إحضار جميع المستندات للذين تخلفوا عن الاستلام.