Sunday, 22 October 2023 01:11 GMT

اليوم.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن في مدينة العبور - جريدة البورصة

10/22/2023 4:01:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ اليوم الأحد، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة A بالحي الثامن ومنطقة 5 بالحي الخامس، والمخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمدينة في مواعيد محددة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم 18 قطعة أرض بالمنطقة 5 بالحي الخامس، اليوم الأحد 22/10/2023.

والقطع من 76 : 88، بالمنطقة رقم A بالحي الثامن، يوم الإثنين 23/10/2023.

وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 25 و26/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه يتم إحضار جميع المستندات للذين تخلفوا عن الاستلام.

MENAFN22102023000202011048ID1107282129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث