اليوم.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن في مدينة العبور - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ اليوم الأحد، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة A بالحي الثامن ومنطقة 5 بالحي الخامس، والمخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمدينة في مواعيد محددة.
وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم 18 قطعة أرض بالمنطقة 5 بالحي الخامس، اليوم الأحد 22/10/2023.
والقطع من 76 : 88، بالمنطقة رقم A بالحي الثامن، يوم الإثنين 23/10/2023.
وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 25 و26/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه يتم إحضار جميع المستندات للذين تخلفوا عن الاستلام.
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