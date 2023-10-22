اتصالات من e& تتعاون مع "أمدوكس" لتقديم تجربة المتجر ذاتي التشغيل

(MENAFN
- Active DMC) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أكتوبر 2023: أعلنت شركة أمدوكس (Amdocs) الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير البرمجيات والخدمات عن تعاونها مع اتصالات من e& لتفعيل و تشغيل الخدمات الرقمية الشاملة للبيع بالتجزئة داخل متجر EASE ذاتي التشغيل الأول من نوعه على مستوى العالم بقطاع الاتصالات، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتمتع العملاء في متجر EASE برحلة تسوق سلسة في متجر ذاتي التشغيل بالكامل، إذ يمكنهم اختيار وشراء المنتجات الخاصة بهم بخيارات متنوعة للدفع داخل المتجر وعند بوابة الخروج من خلال تطبيق خاص على الهاتف المتحرك، كما يتلقون تحديثات سريعة على سلة التسوق الرقمية الخاصة بهم أثناء قيامهم باستلام منتجاتهم داخل المتجر، مما يوفر لهم تجربة تسوق سلسة ومرنة.
وتتعاون اتصالات من e&، بالإضافة إلى شركة أمدوكس مع شركة تريجو، لدمج أحدث التقنيات والحلول وتقديمها في متجر EASE وتتضمن كاميرات متطورة، وواجهات عرض ذكية، ونظام الدفع السهل عند الخروج بهدف توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها للعملاء.
وفي هذا الإطار، قال عمرو خليفة، النائب الأول للرئيس، في قسم تفاعل العملاء وتطوير المنتجات في اتصالات منe&: "يوفر المتجر الذاتي الجديد معاييراً عالية للتميز في مجال البيع بالتجزئة ورضا العملاء، إذ يقوم بتعزيز الكفاءة بشكل كبير، وتقديم التجارب المميزة للعملاء دون أي وقت للانتظار ضمن المتجر. وبصفتنا رواد في تطوير المشهد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه الشراكة مع شركة أمدوكس تؤكد على التزامنا بقيادة الابتكار في المجال الرقمي في الدولة".
وقال أنتوني جونيتيليكي، رئيس مجموعة التكنولوجيا والإستراتيجية في أمدوكس: "يسعدنا العمل مع اتصالات من e&، لإحداث ثورة في تجربة البيع بالتجزئة داخل المتجر ذاتي التشغيل، ويعد تبسيط وتعزيز تجربة العملاء عبر تفاعلات العملاء أمرًا أساسيًا لاستمرار النمو لمقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم، لذلك نحن متحمسون لجلب أحدث التقنيات والابتكارات في مجال البيع بالتجزئة إلى سوق دولة الإمارات".
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