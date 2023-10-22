BIBF يحتفي بتخريج أكثر من 200 طالب من برنامج ماجستير إدارة الأعمال والتكنولوجيا المالية لجامعة ستراثكلايد

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- BIBF Leading Excellence ) المنامة، البحرين - 21 أكتوبر 2023 - تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، احتفى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بتخريج أكثر من 200 طالب وطالبة من برنامج ماجستير إدارة الأعمال وبرنامج الماجستير في علوم التكنولوجيا المالية من جامعة ستراثكلايد، المصنفة من ضمن أفضل عشر جامعات في بريطانيا والأولى في أسكوتلندا، وذلك في حفل أُقيم في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الزلاق.
وقد جرت مراسم التخرج بحضور نخبة من الضيوف البارزين وكبار الشخصيات، منهم سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد؛ وأعضاء مجلس الإدارة؛ سعادة السيدة فيونا والكر دويل، نائب السفير البريطاني لمملكة البحرين، والدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي، أمين عام مجلس التعليم العالي؛ ومن جانب المعهد الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي؛ والدكتورة هيفاء خلف، رئيس مركز الدراسات الأكاديمية، ومن جانب جامعة ستراثكلايد كل من الدكتور ابراهيم خضرا، مستشار التواصل بجامعة ستراثكلايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والدكتور فيل كونسيدين، مدير التعليم التنفيذي لجامعة ستراثكلايد؛ إلى جانب حضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للمعهد، وممثلي القطاع المالي، وأفراد عائلات الخريجين.
واستهل الحفل بكلمة من الدكتور أحمد الشيخ، الذي ألقى خطاباً رقمياً بالنيابة عن المعهد، هنّأ فيه الخريجين وأكّد على دور الدراسات العليا في صقل المهارات العلمية وتطوير القدرات القيادية لمنتسبيها، وذلك لتحقيق التطلعات القيادية في المجالات التنموية الأساسية في مملكة البحرين، والتي تقف بشكل مباشر على الجوانب الأكاديمية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل. وأضاف: "اليوم هو يوم تاريخي للمعهد، حيث لا نحتفل بإنجازات خريجينا فحسب، بل نحتفل أيضاً بتخريج الدفعة الأولى من برنامج ماجستير علوم التكنولوجيا المالية، ونتطلع إلى رؤية المساهمات التي سيقدمها خريجي هذا البرنامج لتطوير قطاع الـ"فنتك" في المملكة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية.
وأشار الدكتور الشيخ إلى أن التركيز على تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تنشدها مملكة البحرين من خلال طرح برامج أكاديمية دولية عالية المستوى، تعد أولوية أساسية من أولويات التنمية البشرية في المملكة، مؤكداً أن اختصاص المعهد بالقطاع المالي والمصرفي على وجه التحديد، وتوجيه جهوده فيما يحقق تلك الغاية، يؤكد على جدية السعي نحو تحقيق أهداف تلك الرؤية الوطنية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور فيل كونسيدين، عن فخره بالعلاقة المتينة بين جامعة ستراثكلايد والمعهد، التي تمتد لأكثر من عقدين، وأشاد بالمكاسب التي تحققت من خلال هذه الشراكة العريقة لإتاحة فرصة تقديم تعليم نوعي يسمح بفرص التطوير المستدام. وأشار بأن جامعة ستراثكلايد تقدم شهادة الماجستير في إدارة الأعمال في البحرين منذ عام 1995، وهي حاصلة على اعتماد ثلاثي في العالم من قبل هيئات اعتماد كليات إدارة الأعمال الثلاث الرئيسية - AMBA، وAACSB، وEQUIS - مما يضع خريجيها ضمن 1 % من أفضل نخبة خريجي الدراسات العليا حول العالم."
وتخلل الحفل كلمة ملهمة للخريجين، ألقتها بالنيابة عن خريجي ماجستير إدارة الأعمال الخريجة زينب أسيري، عبرت فيها عن تجربتها في دراسة برنامج الماجستير بجامعة ستراثكلايد. كما شهد الحفل تكريم الدفعة الأولى من خريجي برنامج ماجستير علوم التكنولوجيا المالية، حيث ألقى الخريج هشام عبدالنبي سلمان، كلمة بالنيابة عن خريجي ماجستير التكنولوجيا المالية، عبر فيها عن أثر هذا البرنامج في تعزيز مسيرته الشخصية والمهنية.
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