الموسم الـخامس عشر من "نجوم العلوم" يتوّج أفضل مبتكر عربي

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 21 أكتوبر 2023 – بلغ الموسم الـخامس عشر من البرنامج التعليمي الرائد والمحفز على الابتكار وريادة الأعمال بين أوساط الشباب العربي من مؤسسة قطر، "نجوم العلوم"، نهايته بفوز مهندس الروبوتات، محمد عباس البومجداد، من المملكة العربية السعودية، بلقب أفضل مبتكر عربي.
في هذا السياق، أعلن مقدم البرنامج المخضرم، خالد الجميلي فوز البومجداد الذي احتل المركز الأول عن اختراعه المتمثل في روبوت متسلق لمعاينة تصدّع الأبنية، مما ضمن له الحظ الأوفر للفوز بالجائزة الكبرى.
وقال البومجداد: "أريد أن أعرب عن أعمق امتناني لكل من آمن بمشروعي وصوّت لي. بفضل إيمانكم بقدراتي، أصبح هذا الإنجاز حقيقة، وسأستمر في استثمار شغفي بالروبوتات في المجال الهندسي من أجل بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة، وذلك من خلال مشاريع البناء في جميع أنحاء العالم. "
جاء اختراع الروبوت المتسلق نتيجة لجهود متواصلة استمرت لمدة عامين من قبل البومجداد. تم تصميم هذا الروبوت خصيصًا لمراقبة المساحات العمودية الكبيرة، ويمكن استخدامه لأغراض متعددة، بما في ذلك فحص السدود وناطحات السحاب والجسور لمعاينة التصدّعات، وأيضا لأجل أعمال التنظيف وأغراض أخرى في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو الخطرة. يتميّز هذا الروبوت بالقدرة على تقليل المخاطر بشكل كبير وتعزيز السلامة في مجال الصيانة واكتشاف الأعطال.
ومع اختتام الموسم، قالت الجازي الحنزاب، مدير إدارة الإعلام في مؤسسة قطر: "نهنئ جميع المتبارين في الموسم الخامس عشر من هذا البرنامج، الذي شهد إسهامات ملحوظة، ونهدي أطيب التهاني لـمحمد عباس البومجداد. وباعتباره أول برنامج يشجّع الابتكار في العالم العربي، قطع برنامج "نجوم العلوم" شوطًا طويلًا في تعزيز ثقافة الابتكار في جميع أنحاء المنطقة. معًا سنستمر في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إبداعًا وإشراقًا في منطقة الشرق الأوسط وخارجها."
وقد فاز المتسابق المصري المتخصّص في هندسة الميكاترونيك، علي مجدي محمد، بالمركز الثاني عن ابتكاره المتمثل في المسيرة البحرية للإنقاذ، ما أهّله للظفر بحصة من الجائزة الكبرى. وتتميز المسيرة بكونها تدمج بين إنترنت الأشياء، وكاميرات، ونظام تحديد المواقع العالمي، وبنظام الاتصال العالمي للجوال، علاوة على نظام ليدار (Lidar) لتجنب العوائق، وأجهزة مراقبة الصحة- كل ذلك بهدف تقديم خيار مساعد لأساليب الإنقاذ التي تعتمد على البشر.
يدعو برنامج "نجوم العلوم" المبتكرين الطامحين للانضمام إلى رحلة الابتكار الرائعة، التي أسفرت عن تحقيق العديد من قصص النجاح، وأفضت إلى تصميم مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة في السوق - علمًا أن الباب ما زال مفتوحًا لتقديم الطلبات للاشتراك في الموسم السادس عشر، وذلك حتى يوم الجمعة 1 ديسمبر2023، عبر الموقع الإلكتروني: Starsofscience.com.
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