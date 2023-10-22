مجلس النواب يعقد جلسة تتضمن قرار لجنة الرد على خطبة العرش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته الثالثة بالدورة العادية الثالثة والأخيرة من عمر المجلس.

وتتضمن الجلسة تلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة، وتلاوة الإجازات والاعتذارات، وقرار لجنة الرد على خطبة العرش تاريخ 2023/10/19 المتضمن صيغة الرد على خطبة العرش.



كما تتضمن الجلسة انتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب وهي "اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين".