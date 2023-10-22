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اليوم الـ 16 على حرب غزة.. ركام وحطام مجبول بدماء الشهداء

10/22/2023 3:17:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخل قطاع غزة المحاصر والغارق تحت القصف والدمار يومه الـ16 من الحرب الدامية التي يشنها الاحتلال الغاشم.


ووثقت عدسات الكاميرات صور الركام والحطام مجبولة بدماء الشهداء والمصابين.


ووثقت العديد من المشاهد المؤلمة من غزة، دفن أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي وهدمت عليم منازلهم وهم نيام.


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد، استشهاد 50 على الأقل خلال ساعات الليل فقط جراء الغارات الإسرائيلية.


ومنذ أسبوعين يفرض الاحتلال حصاراً على القطاع المكتظ بالسكان، فيما سمح أمس بدخول 20 شاحنة مساعدات فقط عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إلى جنوب غزة، علماً أن تلك المساعدات لا تكفي الفلسطينيين بغزة يوماً وحداً.

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