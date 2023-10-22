اليوم الـ 16 على حرب غزة.. ركام وحطام مجبول بدماء الشهداء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخل قطاع غزة المحاصر والغارق تحت القصف والدمار يومه الـ16 من الحرب الدامية التي يشنها الاحتلال الغاشم.
ووثقت عدسات الكاميرات صور الركام والحطام مجبولة بدماء الشهداء والمصابين.
ووثقت العديد من المشاهد المؤلمة من غزة، دفن أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي وهدمت عليم منازلهم وهم نيام.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد، استشهاد 50 على الأقل خلال ساعات الليل فقط جراء الغارات الإسرائيلية.
ومنذ أسبوعين يفرض الاحتلال حصاراً على القطاع المكتظ بالسكان، فيما سمح أمس بدخول 20 شاحنة مساعدات فقط عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إلى جنوب غزة، علماً أن تلك المساعدات لا تكفي الفلسطينيين بغزة يوماً وحداً.
MENAFN22102023000208011052ID1107282034
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.