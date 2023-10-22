الصحة الفلسطينية: 5 شهداء في جنين وطمون ونابلس اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد، اليوم الأحد، خمسة فلسطينيين في جنين وطمون ونابلس، ثلاثة منهم برصاص الاحتلال، وآخران جراء قصف استهدف مسجدا وفق الصحة الفلسطينية.



وأفادت مصادر طبية في جنين، باستشهاد الشاب محمد حسين عبد الحفيظ أبو عابد، وشاب آخر لم تعرف هويته بعد، وصل أشلاء إلى المستشفى، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم.



وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب عبيدة خالد ناصر كميل، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة قباطية، ما يرفع حصيلة الشهداء في جنين، إلى ثلاثة منذ الفجر.



وفي مدينة نابلس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي (26 عاما) وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عسكر شرق نابلس.



وفي طوباس، استشهد الشاب عدنان أبو حلمي (20 عاما) برصاصة في الرأس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة طمون، فيما أصيب ستة آخرون بجروح خلال مواجهات في مدينة طوباس.



وبارتقاء الشهداء الخمسة في جنين وطوباس ونابلس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 90 شهيدا.