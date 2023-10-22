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كتائب القسام تقصف تل أبيب رداً على المجازر الصهيونية

10/22/2023 3:17:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.


ويواصل جيش الاحتلال لليوم 16 على التوالي قصف المباني السكنية والمساجد في قطاع غزة دون أي اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية التي تجرّم قتل المدنيين.


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