غاغين: صاروخ هيمارس الذي أسقط فوق دونيتسك سيرسل إلى موسكو لدراسته

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، في حديث لمراسل "تاس"، إنه تم في 21 أكتوبر، إسقاط صاروخ هيمارس أمريكي فوق دونيتسك وهو في حالة جيدة نسبيا.



وأشار غاغين، إلى أنه سيتم إرسال هذه القذيفة الصاروخية إلى موسكو ليقوم المختصون في الصناعات الحربية بدراستها.

وأضاف المستشار: "الصاروخ الذي تم إسقاطه فوق منطقة بودينوفسكي في دونيتسك، في حالة جيدة نسبيا وسيتم إرساله إلى موسكو للدراسة".



وشدد غاغين على أن هذه الذخيرة لم تتضرر عمليا، ولم يتأثر الجزء الرئيسي من هيكل الصاروخ.



يوم أمس السبت قصفت القوات الأوكرانية بصواريخ هيمارس منطقتي كالينينسكي وبودينوفسكي في دونيتسك، ونجم عن ذلك إصابة ثلاثة مدنيين.

RT