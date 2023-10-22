بعد لقاء بن سلمان .. وزير الخارجية الأمريكي يطير إلى القاهرة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، اليوم الأحد، على أن يعود إلى كيان الاحتلال، غداً الاثنين، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، بعد جولة شملت 6 دول عربية لبحث تداعيات الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين لدى وصول بلينكن إلى القاهرة: " إن وزير الخارجية سيعود إلى إسرائيل غداً الاثنين لمزيد من المشاورات".



ويستعد الاحتلال لشن هجوم بري على غزة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



وفي وقت سابق اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض مع وزير الخارجية الأميركي، وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.