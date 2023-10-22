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فيديو - هذا الطفل يوسف الذي أبكى العالم العربي

10/22/2023 3:17:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - "يوسف ابني عمره 7 سنين شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"، أبكت تلك الكلمات التي تلفّظت بها أم فلسطينية كانت تبحث عن ابنها في إحدى مشافي قطاع غزة، حتى تفاجأت بأنه استشهد ضحية قصف الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن الفيديو المذكور كان انتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت الحادثة قبل أيام، بأم مكلومة تبحث برفقة الأطباء عن ابنها الضائع صاحب الـ 7 سنوات، لـ تتفاجأ بأن فلذة كبدها استشهد في الغارات الإسرائيلية.


وعند العثور عليه، لم تتمالك الأم نفسها وانهارت من البكاء هي وابنها الأصغر، وزوجها الذي كان أصلا طبيبا في المستشفى.



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