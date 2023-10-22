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مصادر عراقية : استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بثلاثة صواريخ

10/22/2023 3:17:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر في العراق، اليوم الأحد، بأنه تم استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بثلاثة صواريخ.
وذكرت المصادر، أن الصواريخ أطلقت من قرية في ناحية البغدادي المحاذية للقاعدة، وسقط أحدهما داخل القاعدة بينما اعترضت الدفاعات الجوية الثاني، أما الصاروخ الثالث فسقط في محيط القاعدة.
وأضافت، أن الصواريخ التي أطلقت كانت من نوع (كراد).

روسيا اليوم


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