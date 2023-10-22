مصادر عراقية : استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بثلاثة صواريخ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
أفادت مصادر في العراق، اليوم الأحد، بأنه تم استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بثلاثة صواريخ.
وذكرت المصادر، أن الصواريخ أطلقت من قرية في ناحية البغدادي المحاذية للقاعدة، وسقط أحدهما داخل القاعدة بينما اعترضت الدفاعات الجوية الثاني، أما الصاروخ الثالث فسقط في محيط القاعدة.
وأضافت، أن الصواريخ التي أطلقت كانت من نوع (كراد).
روسيا اليوم
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