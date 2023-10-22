الاحتلال يعتقل 42 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم عمال من غزة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 42 مواطنا على الأقل، بينهم عمال من غزة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا، وهم: أسامة ناصر عبدة، وعبد الله زاهر عبده، ومحمد ذيب أبو عادي، ومحمد حسن أبو عادي، وعبد الحكيم أبو عادي من قرية كفر نعمة غربًا، ومجاهد محمود علقم ( 32 عاما)، ومحمد محمود علقم (20 عاما)، وخليل هاني عقل أبو صفية (19 عاما)، ومجدي سليم حمدان (31 عاما)، وعلى هشام حمدان (30 عاما)، وعرفات ياسر حمدان (25 عاما)، وهاني عقل أبو صفية (50 عاما) في قرية بيت سيرا.

كما اعتقلت رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل في مدينة البيرة، والاسير المحرر صالح جميل نوفل (45 عاما) من قرية راس كركر، والمواطنين براء عودة، وعز الدين عودة من قرية دير عمار، ومحمد صالح محمد بدر (35 عاما)، من قرية بيت لقيا، وأحمد مخلوف، ويوسف رياض من مخيم الجلزون شمالا، واسلام فواقة من دورا القرع.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنًا، وهم: معاذ محمد أبو عرفة، وبلال فضل الزعارير، وبراء غزال، وسام الشرباتي من المدينة، وأسامة فضل عصافرة، وحسن حسين زهور، وعزام محمد عصافرة، وحمزة عبد المهدي زهور، ومحمد محمود ابريوش من بيت كاحل شمالا، وسامي امطير، وعبد الرحيم الدرابيع ونجله اسيد، ومحمود جعفر ابو عرقوب من دورا جنوبًا.

ومن جنين، اعتقلت تلك القوات ستة مواطنين شبان وهم: الأسير المحرر يوسف زياد نزال، وكرم شاهر يحيي، ومحمود مهند يعاقبة، والشقيقين هشام وعصام نبيل ذياب من بلدة كفر راعي جنوبًا، وصلاح ناجح كميل من قباطية.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين برهان عنبوسي، ومحمود عبد الله صوافطة من المدينة.

ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عزيز الفتاش من الحي الشرقي بالمدينة.

فيما لم تعرف بعد الحصيلة النهائية لعدد العمال من قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد اقتحام بلدة الرام.