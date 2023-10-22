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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات

10/22/2023 3:16:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهاراً ولطيفا ليلاً، ويطرأ ارتفاع
آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً إلى صاف ولطيفا إلى بارد نسبي، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الإثنين غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهاراً ولطيفا ليلاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة
لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهاراً وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهاراً ولطيفا ليلاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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