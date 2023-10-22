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الحرب على غزة في يومها الــــ15...قصف إسرائيلي مكثف على القطاع وارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 4300

10/22/2023 3:16:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ15 على التوالي، من خلال شن غارات وحشية على مناطق متفرقة، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بأن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 4385، بينهم 1756 طفلاً، و976 امرأة و13561 مصابا، في حصيلة مروعة تعكس الطبيعة الوحشية لهذا العدوان.

و استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم سيدتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة الأسطل وسط مدينة خان يونس، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

كما استشهد عدد من المواطنين في قصف منطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين.

واستشهد عدد من المواطنين في قصف منزلين في رفح، كما استشهد مواطنين وأصيب عدد آخر بعد استهداف منزل في خربة العدس في رفح.

وفي المنطقة الوسطى، استهدف طيران الاحتلال منزلا في مخيم المغازي، وشن غارات مكثفة في خان يونس تركزت بالمناطق الشرقية وأراضي زراعية ما أدى لوقوع عدة إصابات.

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