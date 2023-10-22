الحرب على غزة في يومها الــــ15...قصف إسرائيلي مكثف على القطاع وارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 4300

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ15 على التوالي، من خلال شن غارات وحشية على مناطق متفرقة، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأفادت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بأن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 4385، بينهم 1756 طفلاً، و976 امرأة و13561 مصابا، في حصيلة مروعة تعكس الطبيعة الوحشية لهذا العدوان.
و استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم سيدتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة الأسطل وسط مدينة خان يونس، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.
كما استشهد عدد من المواطنين في قصف منطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين.
واستشهد عدد من المواطنين في قصف منزلين في رفح، كما استشهد مواطنين وأصيب عدد آخر بعد استهداف منزل في خربة العدس في رفح.
وفي المنطقة الوسطى، استهدف طيران الاحتلال منزلا في مخيم المغازي، وشن غارات مكثفة في خان يونس تركزت بالمناطق الشرقية وأراضي زراعية ما أدى لوقوع عدة إصابات.
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