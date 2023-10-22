الكونغرس: إحباط التصويت على قرار يحظر المنظمات الطلابية المؤيدة لفلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أحبط عضو مجلس الشيوخ الاميركي كريس فان هولين محاولة من قبل مجموعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، دعت لحظر نشاط المنظمات الطلابية المؤيدة لفلسطين، باعتبارها معادية للسامية.
وتقدم بمشروع القرار جوش هاولي وهو جمهوري من ولاية ميزوري، ويطالب فيه ادارة بايدن بتشريع يدين المجموعات الطلابية والاحتجاجات في حرم الجامعات التي تنتقد إسرائيل باعتبارها معادية للسامية.
وقدم هاولي القرار بمشاركة السيناتور ريك سكوت ومارشا بلاكبيرن وتيد بود، وحاول الجمهوريون تمريره للتصويت الفوري في مجلس الشيوخ دون مزيد من الدراسة من قبل مجلس الشيوخ أو تصويت رسمي.
النائب هولي، تقدم بطلب لمنع التصويت الفوري على القرار باعتباره لا يحظى بإجماع وبحاجة للبحث والدراسة.
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