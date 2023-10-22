الكونغرس: إحباط التصويت على قرار يحظر المنظمات الطلابية المؤيدة لفلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أحبط عضو مجلس الشيوخ الاميركي كريس فان هولين محاولة من قبل مجموعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، دعت لحظر نشاط المنظمات الطلابية المؤيدة لفلسطين، باعتبارها معادية للسامية.

وتقدم بمشروع القرار جوش هاولي وهو جمهوري من ولاية ميزوري، ويطالب فيه ادارة بايدن بتشريع يدين المجموعات الطلابية والاحتجاجات في حرم الجامعات التي تنتقد إسرائيل باعتبارها معادية للسامية.

وقدم هاولي القرار بمشاركة السيناتور ريك سكوت ومارشا بلاكبيرن وتيد بود، وحاول الجمهوريون تمريره للتصويت الفوري في مجلس الشيوخ دون مزيد من الدراسة من قبل مجلس الشيوخ أو تصويت رسمي.

النائب هولي، تقدم بطلب لمنع التصويت الفوري على القرار باعتباره لا يحظى بإجماع وبحاجة للبحث والدراسة.



