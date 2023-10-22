واينت: الغارات على سوريا الليلة هي الأكثر شمولا خوفا من وصول قوات وأسلحة من إيران والعراق

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قالت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، إن الهجمات التي استهدفت سوريا هذه الليلة، هي الأكثر شمولا منذ بدء الحرب، وتأتي خوفا من وصول قوات وأسلحة من إيران والعراق إلى سوريا ولبنان.

وقال موقع "واينت" العبري، إن "الهجمات التي وقعت الليلة في سوريا هي الأكثر شمولا في البلاد منذ بداية الحرب. وتضمنت أسلحة وقنابل أكثر من تلك التي ألقيت خلال الليل على نحو 100 هدف لحماس في قطاع غزة".

وأضاف الموقع أن "الجيش الإسرائيلي هاجم المدارج الجوية في المطارات في مختلف أنحاء سوريا خوفا حقيقيا من وصول قوات وأسلحة متطورة من إيران والعراق إلى لبنان وسوريا".

وكان مصدر عسكري سوري قال الأحد، إن القوات الإسرائيلية نفذت بالتزامن "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ" مستهدفة مطاري دمشق وحلب ما أدى إلى مقتل مدني وخروجهما من الخدمة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة النقل السورية تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.