خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد قصف إسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
دمشق/PNN- أعلن الجيش السوري أن مطاري حلب ودمشق خرجا من الخدمة بعد استهداف إسرائيلي لهما أدى إلى مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح.
ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر عسكري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ نحو الساعة الـ5:25 صباح اليوم الأحد مستهدفًا مطاري دمشق وحلب الدوليين".
وأوضح المصدر أن الاستهداف تم من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، وأنه أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخر بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة.
بينما نعت وزارة النقل السورية العامل عمار أبو عيسى من قسم الأرصاد الجوية ضمن طاقم عمل مطار دمشق الدولي وخدمته، وأعلنت تحويل الرحلات المبرمجة عبر مطاري حلب ودمشق لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.
ودعت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" المسافرين إلى "ترتيب أمور السفر مع شركات الطيران" وقالت إنه "سيتم تباعًا نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء".
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