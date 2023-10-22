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خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد قصف إسرائيلي

10/22/2023 3:16:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق/PNN- أعلن الجيش السوري أن مطاري حلب ودمشق خرجا من الخدمة بعد استهداف إسرائيلي لهما أدى إلى مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر عسكري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ نحو الساعة الـ5:25 صباح اليوم الأحد مستهدفًا مطاري دمشق وحلب الدوليين".

وأوضح المصدر أن الاستهداف تم من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، وأنه أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخر بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة.

بينما نعت وزارة النقل السورية العامل عمار أبو عيسى من قسم الأرصاد الجوية ضمن طاقم عمل مطار دمشق الدولي وخدمته، وأعلنت تحويل الرحلات المبرمجة عبر مطاري حلب ودمشق لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.

ودعت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" المسافرين إلى "ترتيب أمور السفر مع شركات الطيران" وقالت إنه "سيتم تباعًا نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء".

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