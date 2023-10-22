سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الأحد

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الأحد
التاريخ
10/22/2023 3:16:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم الأحد عند 40.2 للبيع للمواطنين مقابل 38.6 للشراء منهم ، وفقاً للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة للحلي والمجوهرات .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 35.9 للبيع للمواطنين مقابل 32.9 للشراء منهم
MENAFN22102023000208011052ID1107282010
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.