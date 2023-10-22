الأسواق الأمريكية والأوروبية تشهد تراجعا وسط ارتفاع عائد السندات

(MENAFN
) قرب نهاية الأسبوع السابق, شهدت سوق الأسهم الأمريكية انخفاضا ملحوظا, نتج في المقام الأول عن تطور كبير في سوق السندات. تجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عتبة 5 بالمئة يوم الخميس, وهو مستوى لم نشهده منذ 16 عاما. وقد أثار هذا الارتفاع في عائدات السندات مخاوف بشأن الآثار الاقتصادية المحتملة، حيث أن لديه القدرة على رفع أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المالية مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.
كما شهد مؤشر داو جونز، وهو مقياس لأداء سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضا كبيرا بنسبة 0.85 بالمئة خلال الجلسة الختامية للأسبوع، مما ترجم إلى خسارة 286 نقطة ووصل المؤشر إلى مستوى 33127 نقطة. وسجلت هذه الخسائر انخفاضا بنسبة 1.6 بالمئة على مدار الأسبوع. واختتم مؤشر ستاندرد آند بورز، وهو مؤشر بارز آخر للسوق، الأسبوع على نحو مماثل، حيث انخفض بنسبة 1.25 بالمئة ليصل إلى مستوى 4224 نقطة، مما يشير إلى خسارة أسبوعية بنسبة 2.4 بالمئة.
كذلك واجه مؤشر ناسداك، الذي يضم العديد من الشركات ذات التكنولوجيا الثقيلة، خسائره للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض بنسبة 1.55 بالمئة تقريبا يوم الجمعة، أي ما يعادل 202 نقطة، ليستقر عند 12983 نقطة. على مدار الأسبوع بأكمله, سجل مؤشر ناسداك انخفاضا كبيرا بنسبة 3.15 بالمئة.
في حين انعكست هذه المخاوف في السوق الأمريكية في البورصات الأوروبية. انخفض مؤشر ستوكس, الذي يضم مجموعة واسعة من الأسهم الأوروبية, بنسبة 1.35 بالمئة ليصل إلى 433.7 نقطة, مسجلا أدنى إغلاق له منذ بداية العام وتراكم خسائر أسبوعية بنحو 3.45 بالمئة. سجلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية, بما في ذلك فوتسي 100 البريطاني ومؤشر داكس الألماني ومؤشر سي اي سي الفرنسي, انخفاضات كبيرة بنسبة 1.3 بالمئة و 1.65 بالمئة و 1.5 بالمئة على التتابع.
وتؤكد التقلبات المتزايدة في كل من الأسواق الأمريكية والأوروبية على أهمية الارتفاع الحاد في عائدات السندات. يراقب المستثمرون والمحللون هذه التطورات عن كثب, حيث يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد الأوسع والأسواق المالية. وقد أدى الارتفاع في عائدات السندات إلى مخاوف بشأن تكلفة الاقتراض، والتي قد تؤثر بدورها على الإنفاق الاستهلاكي وقرارات الاستثمار في الشركات، مما يشكل في نهاية المطاف مسار المشهد المالي في الأسابيع والأشهر المقبلة.
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