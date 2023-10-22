بنك الشعب الصيني يرسم طريقا للتعافي الاقتصادي المستدام

(MENAFN
) في بيان هام وتطلعي، حدد بان تسونغ شينغ، محافظ بنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني، النهج الاستراتيجي للبلاد لتحفيز الانتعاش الاقتصادي مع ضمان الاستدامة على المدى الطويل. وتؤكد تصريحات المحافظ على التوازن الحاسم الذي تهدف الصين إلى تحقيقه بين النمو والاستقرار. وفي قلب هذه الاستراتيجية يكمن تحول استباقي نحو التوسع في الطلب المحلي، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تلعب دورا محوريا في تجديد شباب الاقتصاد الصيني مع التخفيف في الوقت نفسه من المخاطر المالية المحتملة التي قد تعوق التقدم.
كما أن تركيز الصين على التعافي الاقتصادي المستدام جدير بالملاحظة بشكل خاص، لأنه يشير إلى الابتعاد عن الاعتماد على نماذج النمو التقليدية التي غالبا ما تؤدي إلى الإفراط في الاستدانة والإفراط في الاستثمار. وتعكس تصريحات المحافظ بان زونغشينغ التزاما بتعزيز مشهد اقتصادي أكثر توازنا ومرونة. ويتماشى هذا النهج مع أهداف السياسة الأوسع نطاقا في الصين، والتي تشمل الانتقال من النمو القائم على التصدير إلى نموذج أكثر توجها نحو المستهلك ومكتفيا ذاتيا.
كذلك يتمثل أحد العناصر الرئيسية في تحقيق هذه الرؤية في العزم على صقل السياسات الاقتصادية بدقة. يهدف بنك الشعب الصيني إلى جعل سياساته أكثر دقة وفعالية، وضمان تصميمها وفقا للاحتياجات والظروف المحددة للمشهد الاقتصادي المتطور. وينطوي أحد التدابير الملحوظة في إطار هذا التعديل في السياسة على توجيه المؤسسات المالية إلى خفض أسعار الفائدة على الإقراض الحقيقي. من خلال القيام بذلك، يسعى البنك المركزي إلى خفض تكلفة الاقتراض لكل من الشركات والأفراد، مما يخفف بشكل فعال العبء المالي على المقترضين.
في حين أن هذه المناورة الاستراتيجية لديها القدرة على إطلاق العنان لمجموعة من الفوائد. يمكن أن يحفز انخفاض أسعار الإقراض الشركات على الاستثمار والتوسع والتوظيف، مما يعزز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي خفض التكاليف المالية للأفراد إلى تحفيز الاستهلاك وإنفاق الأسر، وهو عنصر حيوي في الطلب المحلي. ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز ثقة المستهلك، إلى جانب زيادة إمكانية الحصول على الائتمان، إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، والعمل كمحفز للتعافي المستدام.
ويرسل إعلان المحافظ بان تسونغ شينغ إشارة واضحة إلى أن الصين ملتزمة بنهج متعدد الأوجه وحكيم للتنقل في تعقيدات التعافي الاقتصادي والاستدامة. يهدف دور البنك المركزي في تحسين السياسات الاقتصادية وتشجيع الاقتراض الميسور التكلفة إلى خلق بيئة مواتية تعزز المرونة والنمو والاستقرار في رحلة الصين الاقتصادية.
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