(MENAFN
) في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريره السنوي، مما يمثل خروجا ملحوظا عن الاتفاقية. وفي خطوة مفاجئة، أصدرت هذه المؤسسة التي تتخذ من جنيف مقرا لها نداء إلى البنوك المركزية الغربية، وحثتها على إعادة تقييم سلطتها وسياساتها. وعلى وجه التحديد، شدد الأونكتاد على ضرورة أن تعيد البنوك المركزية النظر في هدف التضخم البالغ 2 بالمئة وأن تضطلع بدور أكثر أهمية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأعرب التقرير عن أسفه للفعالية المحدودة للسياسات النقدية المتشددة الحالية في معالجة مخاوف التضخم بشكل مناسب، مشيرا إلى العواقب غير المواتية. ومن الجدير بالذكر أنه سلط الضوء على التأثير الشديد على عدم المساواة في الدخل والآثار الضارة على المشهد الاستثماري.
كما أن هذا الموقف غير التقليدي الذي اتخذه الأونكتاد من غير المرجح أن يلفت انتباه المتعاملين في الأسواق المالية. بالنسبة للكثيرين، ينظر إلى المنظمة على أنها بيروقراطية بطيئة الحركة، ومن المتوقع أن تلقى دعواتهم لإصلاح البنك المركزي آذانا صماء. ومن المتوقع أن يردد هذا الشعور شخصيات بارزة مثل جاي باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وقادة البنوك المركزية في أوروبا والمملكة المتحدة.
كذلك فإن الشعار السائد بين محافظي البنوك المركزية لا يزال ثابتا: هدف التضخم بنسبة 2 بالمئة مقدس في الأمد المتوسط. يؤكد قادة مثل باول أن التضخم يسير في مسار هبوطي ثابت, ويتراجع من المستويات المرتفعة التي شهدها العام السابق, ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه. في حين أن هذا التأكيد يحمل درجة من الحقيقة، والتي تمثلت في مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الذي بلغ 3.7 بالمئة في سبتمبر و 6.7 بالمئة أكثر وضوحا في المملكة المتحدة، فإن النقاش الأوسع حول دور البنوك المركزية وأهداف التضخم الخاصة بها لا يزال موضوعا للخلاف والأهمية.
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