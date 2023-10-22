الذكاء الاصطناعي يختار طلبة الجامعات

أظهرت دراسة جديدة أن الذكاء الاصطناعي سيساعد قريباً جداً إدارات الجامعات في مراجعة طلبات الالتحاق بالجامعات واختيار أفضل الطلبة المؤهلين.

وبحسب دراسة أعدها فريق باحثين من أربع جامعات أمريكية فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل مراجعة طلبات الالتحاق الجامعي "أكثر عدالة وشفافية"

إذا تم استخدامه جنباً إلى جنب مع التقييم البشري للطلبات.

استخدم الباحثون في الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أدفانسيس" تطبيق ذكاء اصطناعي لمراجعة أكثر من 300 ألف ورقة بحثية للالتحاق بالجامعات "لتحديد السمات الشخصية مثل القيادة والقدرة على العمل بروح الفريق" لدى المتقدمين.

وقال بنيامين ليرا من جامعة بنسلفانيا إن استخدام الذكاء الاصطناعي جعل نظام القبول "أكثر انتظاما وشفافية" بتخفيف عبء العمل على "العدد المحدود من العاملين في إدارة القبول".

تواجه الجامعات الأمريكية في السنوات الأخيرة اتهامات بالتخلي عن معايير "العمل الإيجابي" في اختيار الطلاب الذين يمكن قبولهم فيها. وأظهرت دراسة نشرتها مجلة ساينس أدفانسيس عام 2021 ربط جودة مقالات الالتحاق بالجامعة بمستوى دخل الأسرة ونتائج اختبارات الطالب.



وقام فريق الدراسة بتدريب تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بهم باستخدام مقالات تم إعدادها للتقييم، حيث تم إدخال أكثر من 3100 مقالة منها في خوارزمية توصف بأنها نسخة محسنة من "شبكة عصبية عميقة تم تدريبها مسبقا

حتى تتمكن من

اكتشاف الكلمات المخفاة

في النصوص العامة الكبيرة مثل الكتب ومنصة ويكيبيديا باللغة الإنجليزية".

وفي حين يرى البعض أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتقييم طلبات الالتحاق بالجامعات تبدو نوعا من الهراء، يقول فريق البحث إن استخدامها يمكن أن يفتح الباب أمام استخدام هذه التكنولوجيا

في قياس السمات الشخصية في البشر.