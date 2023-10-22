قطاع البناء في اليابان تواجه تحديات الدمج

(MENAFN
) في تطور ملحوظ داخل صناعة البناء الكبيرة في اليابان التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار, اندمجت مؤخرا شركة موقرة مقرها أوساكا, والتي تعمل منذ 132 عاما, مع شركة منافسة. في حين أن هذا الاندماج الخاص, الذي نظمته شركة عمادا للإنشاءات, صغير الحجم نسبيا بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار فقط (2 مليار ين), إلا أن أهميته تتجاوز حجمه. هذا الاندماج بمثابة مؤشر رمزي لأزمة متنامية تتعدى بشكل مطرد على قطاع البناء في اليابان.
كما تتميز صناعة البناء في اليابان بدرجة عالية من التجزئة, حيث تتنافس العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على حصتها في السوق. إنه قطاع يتصارع مع عدد لا يحصى من التحديات, بدءا من القضايا المتعلقة بتعاقب القيادة إلى النقص الحاد في العمالة. علاوة على ذلك, من المقرر أن تنفذ اليابان تعديلات على قواعد العمل في المستقبل القريب, لا سيما فيما يتعلق بحدود العمل الإضافي لسائقي الشاحنات, والتي من المتوقع أن تزيد من حدة المنافسة على عمال البناء.
كذلك يعكس هذا الاندماج تحولا في ديناميكيات عمليات الاندماج والاستحواذ في اليابان إلى جانب الآثار المباشرة على قطاع البناء. وأصبحت صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية أكثر سهولة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير النشطاء، وصناديق الأسهم الخاصة، والمبادرات الحكومية التي تشجع الشركات على الاندماج. ووفقا لبيانات من شركة سترايك الاستشارية، وصلت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ في صناعة البناء إلى مستوى قياسي في 2022، متجاوزة 186.8 مليار ين (1.2 مليار دولار).
في حين برزت صناعة البناء كمصدر مهم لنشاط الاندماج والاستحواذ, حيث تمثل حوالي 30 بالمئة من جميع الصفقات, مما دفع مركز نيهون الاستشاري لعمليات الاندماج والاستحواذ إلى إصدار كتاب متخصص هذا الصيف, يركز على الفروق الدقيقة في إتمام صفقات الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع.
وأشار تاكاكي شيميزو، كبير أخصائيي البناء في مركز نيهون لعمليات الاندماج والاستحواذ والمؤلف المشارك للكتاب، إلى أن "شركات البناء الراغبة في البيع أصبحت أكبر من أي وقت مضى، مما يسرع وتيرة الدمج". في حين أن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات اليابانية المتنافسة واجهت تاريخيا حواجز نفسية وثقافية كبيرة, فإن هذا الاتجاه المتطور في صناعة البناء يشير إلى تحول ملحوظ.
وغالبا ما تكون تحديات دمج التكاليف في صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية أكثر تعقيدا, حيث نادرا ما تكون تخفيضات العمالة وإعادة الهيكلة واضحة. على سبيل المثال، استغرقت مجموعة ميزوهو المالية اليابانية أكثر من عقدين من الزمن لدمج أنظمة المعلومات الخاصة بها بالكامل بعد اندماج ثلاثي خلال الأزمة المصرفية في اليابان في عام 2000. غالبا ما تمثل صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية تحديا هائلا في اليابان، لكن الشركات اليابانية، باحتياطياتها النقدية الكبيرة، كانت تسعى باستمرار من قبل البنوك كمنافسين محتملين للأصول الأجنبية. وقد نشط المسؤولون التنفيذيون اليابانيون في استكشاف فرص التوسع في الخارج لمواجهة انكماش الأسواق المحلية، مما يعكس اتجاها أوسع للتوسع العالمي في استراتيجية الأعمال اليابانية.
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