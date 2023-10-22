أسعار النفط تواصل صعودها للأسبوع الثاني وسط توترات الشرق الأوسط

(MENAFN
) ظلت أسعار النفط على مسار التماسك، معززة مكاسبها الأخيرة، وسط تصاعد المخاوف بشأن التوسع المحتمل وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط. ويتمحور هذا التخوف حول احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط الخام من واحدة من مناطق الإنتاج المهمة في العالم، مما يخلق تموجات في أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي. ونتيجة لذلك، يمثل هذا الأسبوع الثاني على التوالي من ارتفاع الأسعار، حيث يراقب المستثمرون عن كثب الجغرافيا السياسية المعقدة للمنطقة للحصول على إشارات حول تحركات السوق المستقبلية.
كما شهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا ملحوظا خلال التداول، حيث ارتفعت بمقدار 97 سنتا أو 1.1 بالمئة, لتصل في النهاية إلى سعر 93.35 دولارا للبرميل. وبالمثل، أظهر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صعودا موازيا، مسجلا زيادة قدرها دولار واحد، أي ما يعادل مكاسب بنسبة 1.1 بالمئة، واستقر عند 90.37 دولار للبرميل. علاوة على ذلك، أظهر عقد كانون الأول الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط قوة ملحوظة، حيث ارتفع بمقدار 99 سنتا، أو 1.1 بالمئة، وحقق نقطة سعر 89.36 دولارا للبرميل. ويؤكد هذا الأداء المثير للإعجاب على مرونة كل من عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، حيث يواصلان مسارهما التصاعدي، مما يؤكد فكرة أن هذا الاتجاه يستعد للاستمرار في الأسبوع الثاني على التتابع.
كذلك كانت أسعار الذهب أيضا في مسار تصاعدي بالتوازي مع هذه التطورات في أسواق النفط، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر. ويعكس هذا الاتجاه الصعودي في الذهب موضوع المكاسب الأسبوعية المتتالية في فئات الأصول المختلفة، حيث يبحث المستثمرون عن ملجأ في أصول الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة.
في حين شهدت أسعار الذهب الفورية، خلال التداول, زيادة كبيرة بنسبة 0.5 بالمئة, مما دفع تقييمه إلى 1983.46 دولار للأونصة، وهو مستوى لم يتم تحقيقه منذ 20 تموز. وحذت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة حذوها، مع ارتفاع مثير للإعجاب بنسبة 0.8 بالمئة، وبلغت ذروتها بسعر 1,995.70 دولار للأونصة. علاوة على ذلك, انضمت الفضة أيضا إلى الحركة الصعودية, حيث أظهرت زيادة ملحوظة بنسبة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية, مما أدى إلى سعر 23.20 دولارا للأونصة.
ويؤكد التزامن بين ارتفاع أسعار النفط والذهب على تفاعل معنويات السوق، حيث تؤثر الشكوك الجيوسياسية، لا سيما الناشئة من الشرق الأوسط، تأثيرا كبيرا على قرارات المستثمرين. تؤكد ديناميكيات السوق هذه على تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي والدور الحتمي للأحداث الجيوسياسية في تشكيل استراتيجيات الاستثمار في هذه الأوقات المضطربة.
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