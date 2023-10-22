MENAFN - Khaberni) خبرني - "يوسف ابني عمره 7 سنين شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"، أبكت تلك الكلمات التي تلفّظت بها أم فلسطينية كانت تبحث عن ابنها في إحدى مشافي قطاع غزة، حتى تفاجأت بأنه راح ضحية القصف الإسرائيلي، العالم بأسره .

فبعدما تداولت آلاف الحسابات على مواقع التواصل بينهم مشاهير، مقطع الفيديو المؤلم، دخل الممثل السوري معتصم النهار على الخط أيضاً.

فقد نشر معتصم صورة للطفل الراحل، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "هذا هو يوسف.. يلي شعرو كيرلي وأبيضاني وحلو"، في إشارة منهم إلى فيديو والدة الأم الثكلى الذي انتشر بكثرة.

ثم أضاف النهار قائلا: "الله يرحمك ياحبيبي.. وينتقم من قاتلك شر إنتقام".

وقد تفاعل كثيرون مع منشور الفنان السوري، وسط تعليقات تؤكد على صعوبة الوضع في قطاع غزة بسبب ما يشهده من قصف إسرائيلي.

"فيلم لم يحصل على الأوسكار"

يشار إلى أن الفيديو المذكور كان انتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت الحادثة قبل أيام، بأم مكلومة تبحث برفقة الأطباء عن ابنها الضائع صاحب الـ 7 سنوات، لـ تتفاجأ بأن قلذة كبدها قضى في الغارات الإسرائيلية.

وعند العثور عليه، لم تتمالك الأم نفسها وانهارت من البكاء هي وابنها الأصغر، وزوجها الذي كان أصلا طبيبا في المستشفى.

وانتشر الفيديو بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات وصفته بأنه "فيلم لم يحصل على الأوسكار"، بسبب الأحداث المؤلمة التي أصابت والدة الطفلبعد سماعها الخبر.