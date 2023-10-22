(شعرو كيرلي وأبيضاني وحلو)!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - "يوسف ابني عمره 7 سنين شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"، أبكت تلك الكلمات التي تلفّظت بها أم فلسطينية كانت تبحث عن ابنها في إحدى مشافي قطاع غزة، حتى تفاجأت بأنه راح ضحية القصف الإسرائيلي، العالم بأسره .
فبعدما تداولت آلاف الحسابات على مواقع التواصل بينهم مشاهير، مقطع الفيديو المؤلم، دخل الممثل السوري معتصم النهار على الخط أيضاً.
فقد نشر معتصم صورة للطفل الراحل، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "هذا هو يوسف.. يلي شعرو كيرلي وأبيضاني وحلو"، في إشارة منهم إلى فيديو والدة الأم الثكلى الذي انتشر بكثرة.
ثم أضاف النهار قائلا: "الله يرحمك ياحبيبي.. وينتقم من قاتلك شر إنتقام".
وقد تفاعل كثيرون مع منشور الفنان السوري، وسط تعليقات تؤكد على صعوبة الوضع في قطاع غزة بسبب ما يشهده من قصف إسرائيلي.
"فيلم لم يحصل على الأوسكار"
يشار إلى أن الفيديو المذكور كان انتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت الحادثة قبل أيام، بأم مكلومة تبحث برفقة الأطباء عن ابنها الضائع صاحب الـ 7 سنوات، لـ تتفاجأ بأن قلذة كبدها قضى في الغارات الإسرائيلية.
وعند العثور عليه، لم تتمالك الأم نفسها وانهارت من البكاء هي وابنها الأصغر، وزوجها الذي كان أصلا طبيبا في المستشفى.
وانتشر الفيديو بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات وصفته بأنه "فيلم لم يحصل على الأوسكار"، بسبب الأحداث المؤلمة التي أصابت والدة الطفلبعد سماعها الخبر.
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