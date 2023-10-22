الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع المجلس العسكري في النيجر

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد، عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة ستقيم علاقات مع الحكومة العسكرية الجديدة في النيجر، في اعتراف بأن الانقلاب الذي وقع هناك في يوليو الماضي أمر واقع.
ونقلت الصحيفة عن جود ديفيرمونت مسؤول الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله: "نتعامل مع المنطقة بطرق تتفق مع قوانيننا حتى نتمكن من الاستمرار في ضمان أن تكون المنطقة آمنة".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN22102023000110011019ID1107281959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.