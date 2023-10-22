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الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع المجلس العسكري في النيجر

10/22/2023 2:30:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد، عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة ستقيم علاقات مع الحكومة العسكرية الجديدة في النيجر، في اعتراف بأن الانقلاب الذي وقع هناك في يوليو الماضي أمر واقع.

ونقلت الصحيفة عن جود ديفيرمونت مسؤول الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله: "نتعامل مع المنطقة بطرق تتفق مع قوانيننا حتى نتمكن من الاستمرار في ضمان أن تكون المنطقة آمنة".

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