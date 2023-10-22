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قصف إسرائيلي لمطاري دمشق وحلب يخرجهما من الخدمة

10/22/2023 2:30:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا، عن الخدمة، الأحد، من جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، ما أدى لمقتل مدني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلاً عن مصدر عسكري.

وقال المصدر إن "إسرائل شنت
عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة".

ووفقا لوزارة النقل، فقد جرى تحويل رحلات القدوم والمغادرة عبر المطارين إلى مطار اللاذقية الدولي.


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