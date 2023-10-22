قصف إسرائيلي لمطاري دمشق وحلب يخرجهما من الخدمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا، عن الخدمة، الأحد، من جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، ما أدى لمقتل مدني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلاً عن مصدر عسكري.
وقال المصدر إن "إسرائل شنت
عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة".
ووفقا لوزارة النقل، فقد جرى تحويل رحلات القدوم والمغادرة عبر المطارين إلى مطار اللاذقية الدولي.
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