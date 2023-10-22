تراحم من أجل غزة تصل إلى إكسبو الشارقة

انطلقت

في إكسبو الشارقة، حملة "تراحم من أجل غزة" التي تنظمها جمعية الشارقة الخيرية بهدف دعم الأشقاء في فلسطين، وذك ضمن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في غزة، حيث عملت على تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتأثرين من الاشقاء الفلسطينيين .

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إنه تم استنفار الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة الاشقاء في فلسطين، والذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،

حفظه الله، وذلك

ضمن حملة "تراحم من أجل غزة"، لتوفير آلاف الحزم الإغاثية العاجلة للمتضررين، لاستكمال مشروع الحملة من مختلف الجهات الإنسانية والأفراد بما يترجم قيم الإمارات التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،

طيب الله ثراه، مبيناً أن هناك الكثير من الحملات الخيرية التي

أطلقتها

القيادة الرشيدة للدولة، وتهدف الى إغاثة الجوعى واللاجئين في مختلف بقاع العالم، منها حملة إغاثة السوريين

ومد يد العون لهم، والتي خصصت

للاجئين من الأطفال والشيوخ والنساء ، وهي حملات – دائما – ما تأتي

في وقتها باعتبار تلك الفئات من أكثر فئات المجتمع ضعفاً وحاجة.

استجابة فورية

وأضاف أن استجابة الإمارات الفورية والدعم المباشر للمعوزين داخل الوطن وخارجه، مكنها في أن تتبوأ المراكز الأول عالمياً في قيمة المساعدات الإنسانية، الأمر الذي جعل كل دول وشعوب العالم تنظر بإعجاب لتلك الحملات الإغاثية التي تطلقها في كافة المناسبات، مؤكداً أن تلك الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أن تلك الحملة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز