إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة وتقصف مخيم جنين وأمريكا تطالب بدخول المزيد من المساعدات للقطاع



قصفت إسرائيل جنوب قطاع غزة بضربات جوية في وقت مبكر اليوم الأحد وقالت إنها ستكثف هجماتها في شمال القطاع، في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بإيصال المزيد من المساعدات للفلسطينيين الذين ينفد لديهم الغذاء والماء والأدوية والوقود.

خان يونس

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 11 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأضافت أن إسرائيل قصفت أيضا مدينة رفح الجنوبية.

قصف

مخيم جنين

وقال مسعفون فلسطينيون إن طائرات إسرائيلية قصفت أيضا مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طيرانه قصف طريقا أسفل مسجد في جنين.

وجاءت الغارات الليلية بعد ساعات من دعوة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري سكان غزة إلى التحرك جنوبا حتى لا يتعرضوا لأي أذى.

وقال هاجاري في إفادة للصحفيين الإسرائيليين أمس السبت موجها كلامه لسكان غزة "من أجل سلامتكم تحركوا جنوبا. سنواصل الهجوم في منطقة مدينة غزة ونزيد الهجمات".

أول قافلة مساعدات إنسانية

واستقبل قطاع غزة أمس السبت أول قافلة مساعدات إنسانية يسمح لها بالدخول عبر معبر رفح الحدودي منذ اندلاع الحرب. وقالت الأمم المتحدة إن القافلة المكونة من 20 شاحنة تحمل إمدادات منقذة للحياة سيتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني.

لكن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال إن حجم البضائع التي دخلت أمس السبت يعادل حوالي 4 بالمئة من المتوسط اليومي للواردات التي كانت تدخل غزة قبل الأزمة، ولا يمثل سوى جزء صغير مما هو مطلوب بعد 13 يوما من حصار القطاع الذي يعيش فيه 2.3 مليون شخص.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوصول المساعدات بعد أيام من المفاوضات المكثفة وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان دخول المزيد من المساعدات عبر معبر رفح الحدودي.

وقال بايدن في بيان: "سنواصل العمل مع جميع الأطراف".

وبدأت إسرائيل "حصارها الشامل" على غزة بعد الهجوم الذي نفذته حركة

(حماس) على بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر

مما أسفر عن مقتل 1400 شخص

في هجوم أحدث صدمة في إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة أمس إن الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية ردا على ذلك أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 4385 فلسطينيا، من بينهم مئات الأطفال بالإضافة إلى تشريد أكثر من مليون من سكان القطاع.

وحشدت إسرائيل الدبابات والقوات بالقرب من السياج الحدودي حول قطاع غزة استعدادا لغزو بري مزمع بهدف القضاء على حماس.

وفي مقطع فيديو وزعه الجيش الإسرائيلي أمس، قال رئيس الأركان اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي للقوات "سندخل قطاع غزة... لتدمير مسلحي حماس والبنية التحتية لحماس وسنضع في اعتبارنا الصور التي حدثت يوم السبت قبل أسبوعين والأشخاص الذين سقطوا في ذلك اليوم".

وأظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي أمس السبت، قيام القوات الإسرائيلية بتدريبات بالذخيرة الحية "استعدادا للمرحلة المقبلة من الحرب".

وقالت حماس إنها أطلقت صواريخ باتجاه تل أبيب أمس ردا على غارات جوية إسرائيلية قالت وزارة الصحة في غزة

إنها أسفرت عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه وسط تزايد المخاوف الدولية من احتمال اتساع الصراع إلى حرب إقليمية، حذر الوزير بلينكن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في اتصال من أن الشعب اللبناني سيتأثر إذا انجذبت بلاده إلى الصراع.

وقالت إسرائيل إن طائراتها قصفت أهدافا لحزب الله في لبنان أمس السبت وإن أحد جنودها أصيب بصاروخ مضاد للدبابات في قتال عبر الحدود قال "حزب الله " إنه أسفر عن مقتل ستة من مقاتليه؟





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