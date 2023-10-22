أسعار الذهب تحقق مكاسب أسبوعية ثانية نتيجة صراع الشرق الأوسط

(MENAFN
) في آخر تحديث مالي، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي. وتعزى هذه الزيادة الملحوظة في قيمة الذهب في المقام الأول إلى الطلب المتزايد الذي عززه الصراع المستمر في الشرق الأوسط والتوقعات المتزايدة بأن زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو عامل محوري يؤثر على المشهد الاقتصادي، قد تقترب من نهايتها.
كما أظهرت المعاملات الفورية للذهب زيادة قوية بنسبة 0.2 في المائة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت جرينتش، مما دفع سعر المعدن النفيس إلى 1978.17 دولار للأوقية. يمثل هذا معلما مهما ، حيث وصل السعر إلى مستويات لم نشهدها منذ 20 تموز. في موازاة ذلك، سجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي ارتفاعا أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 0.5 في المائة، حيث بلغت 1990.50 دولار للأوقية. وتستند هذه الزيادة إلى تفاعل معقد من العوامل، مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والسياسة النقدية المتطورة في الولايات المتحدة التي تحتل مركز الصدارة.
كذلك من العوامل الحاسمة التي تساهم في هذا الاتجاه الصعودي المشهد الجيوسياسي، ولا سيما الصراع المستمر في الشرق الأوسط. وأثارت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الخميس، حيث ألمح إلى غزو بري وشيك لغزة بهدف القضاء على حماس، مخاوف. وقد أثارت هذه التطورات شبح تحول الصراع بين إسرائيل وحماس إلى أزمة إقليمية أوسع أو حتى صراع طويل الأمد. واستجابة لهذه الشكوك الجيوسياسية، يتجه المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، حيث يعمل الذهب كملاذ رئيسي في هذا المناخ المضطرب.
في حين شهدت الفضة انخفاضا هامشيا بنسبة 0.1 في المائة في المعاملات الفورية بالانتقال إلى المعادن الثمينة الأخرى، مع استقرار سعرها عند 23.01 دولار للأوقية. ومع ذلك، لا تزال الفضة في طريقها نحو مكاسبها الأسبوعية الثانية على التتابع، مما يؤكد مرونتها في مواجهة قوى السوق الديناميكية. وأظهر البلاتين ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة، حيث بلغ 891.88 دولارا، في حين سجل البلاديوم ارتفاعا ملحوظا بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى سعر 1116.82 دولارا للأوقية.
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