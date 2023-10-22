إسرائيل: قلقون من تحول الحرب إلى صراع إقليمي أكبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، السبت، إن بلاده تشعر بـ"القلق" من أن تتحول الحرب الجارية مع حماس إلى صراع إقليمي أكبر.



وذكر كونريكوس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "نحن قلقون، ونحث لبنان على التفكير مرتين أو ربما 200 مرة إذا كانوا يريدون حقا تعريض ما تبقى من سيادته وازدهاره للخطر، من أجل مجموعة من المقاتلين في غزة"، وفق تعبيره.



وأضاف: "لأنه حتى الآن، هذا ما يفعله حزب الله، ونحن نحث بشدة على عدم القيام بذلك".



وهناك مخاوف من أن يحاول حزب الله فتح جبهة جديدة في الحرب المتواصلة منذ يوم 7 أكتوبر، من خلال هجوم واسع النطاق على شمال إسرائيل.

