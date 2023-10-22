هزات أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب المكسيك ونيبال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك، على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، بأن هزات أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت ولاية غيريرو في جنوب المكسيك.



وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن الزلزال وقع مساء يوم أمس السبت.

ووفقا للبيان، وقع مركز الزلزال على بعد 57 كيلومترا جنوب شرق مدينة سان ماركوس التي يبلغ عدد سكانها حوالي 13.3 ألف نسمة، وكانت بؤرة الهزات على عمق 10 كيلومترات.



وأكدت الهيئة على عدم تلقيها أية أنباء، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.



في ذات الوقت، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان له، بأنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة في نيبال بالقرب من الحدود مع الهند.



ووفقا للبيان، كان مركز الزلزال على بعد 65 كيلومترا غربي عاصمة نيبال - مدينة كاتماندو التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.44 مليون نسمة. وكانت بؤرة الهزات على عمق 14 كيلومترات.



ولم ترد أية أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بسبب الزلزال.

RT