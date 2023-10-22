نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ الوكيل: شمال قطاع غزة يعتبر خارج نطاق الحياة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور تحسين الأسطل من قطاع غزة إن شمال قطاع غزة لا يملك أي مظهر من مظاهر الحياة ولم تدخل عليه أي شكل من أشكال المساعدات.



وأضاف الأسطل خلال اتصال هاتفي من خان يونس عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا"، اليوم الأحد أن دخول 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لا تكفي لمدرسة واحدة أو مركز إيواء للنازحين لافتاً أن من المساعدات التي دخلت غزة هي اكفان موتى .



ونوه أن في الوضع الطبيعي لقطاع غزة كان يدخل 100 شاحنة يوميا وهي فقط بهدف أن يبقى أهالي غزة على قيد الحياة وليست لتلبية كافة احتياجاتهم .



وأشار أن قصف الاحتلال للمساكن والمساجد والكنائس والمستشفيات متواصل قائلاً إن الليلة الماضية استشهد 170 فلسطيني جراء القصف ودفن 100 فلسطيني دون التعرف على هويتهم .



وطالب الأمم المتحدة بإرسال طواقمها للتأكد من قتل الاطفال والمدنيين في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي مشيراً أن أي منظمة عالمية لن تستطيع إدخال المساعدات الكافية ووقف قتل المدنيين في قطاع غزة يجب أن تقدم استقالتها .



وختم أن أمريكا هي المسؤولة عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة منوهاً أن هي صاحبة الصاروخ الذي قصف مستشفى المعمداني .

