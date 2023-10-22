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الهلال الأحمر المصري: يمكن إدخال المزيد من شاحنات المساعدات لغزة خلال ايام

10/22/2023 2:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، خالد زايد، الأحد، أنه من الممكن إدخال المزيد من شاحنات المساعدات خلال الأيام المقبلة إلى غزة.


وأضاف أن الهلال يستقبل في بعض الأحيان 3 طائرات مساعدات من مختلف دول العالم، وننتظر قرار إدخالها إلى غزة.


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