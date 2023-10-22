الهلال الأحمر المصري: يمكن إدخال المزيد من شاحنات المساعدات لغزة خلال ايام

الهلال الأحمر المصري: يمكن إدخال المزيد من شاحنات المساعدات لغزة خلال ايام
التاريخ
10/22/2023 2:13:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، خالد زايد، الأحد، أنه من الممكن إدخال المزيد من شاحنات المساعدات خلال الأيام المقبلة إلى غزة.
وأضاف أن الهلال يستقبل في بعض الأحيان 3 طائرات مساعدات من مختلف دول العالم، وننتظر قرار إدخالها إلى غزة.
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